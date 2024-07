"Biden hat die Demokratie gerettet" George Clooney sagt Kamala Harris seine Unterstützung zu

SpotOn News | 24.07.2024, 09:28 Uhr

Nach dem Rückzug von Joe Biden aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft 2024 gilt Vizepräsidentin Kamala Harris als wahrscheinlichste Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Sie erhält viel Unterstützung - auch von George Clooney.

Hollywoodstar George Clooney (63) unterstützt Kamala Harris (59) im Wahlkampf. "Wir freuen uns darauf, Vizepräsidentin Harris bei ihrer historischen Aufgabe nach Kräften zu unterstützen", erklärt Clooney in einem Statement, aus dem "Entertainment Weekly" zitiert.

Gleichzeitig würdigt der prominente Unterstützer der Demokraten Joe Biden (81): "Präsident Biden hat gezeigt, was wahre Führung bedeutet. Er hat die Demokratie erneut gerettet." Biden hatte am vergangenen Sonntag (21. Juli) bekannt gegeben, nicht wieder für das Amt des Präsidenten zu kandidieren. Zuvor war die Kritik um eine erneute Kandidatur des 81-Jährigen immer lauter geworden.

Clooney forderte Bidens Rückzug

Auch Clooney hatte in einem Gastbeitrag für die "New York Times" Bidens Rückzug aus dem Wahlkampf gefordert. Darin betonte er, wie sehr er Biden schätze: "Ich betrachte ihn als Freund und ich glaube an ihn. Glaube an seinen Charakter. Glaube an seine Moral." Doch eine Schlacht könne Biden nicht gewinnen und das sei der Kampf gegen die Zeit.

Nach Bidens Rückzug gilt es als wahrscheinlich, dass Kamala Harris für die Demokraten ins Rennen um die Präsidentschaft geht. Neben Clooney haben schon zahlreiche Prominente ihre Unterstützung zugesagt. So schrieb etwa Schauspielerin Jamie Lee Curtis (65) auf Instagram: "Ich unterstütze Joe Biden und seine Entscheidung, zurückzutreten und Kamala Harris vorbehaltlos zu unterstützen."

Auch diese Stars unterstützen Kamala Harris

Auch die Sängerinnen Katy Perry (39) und Ariana Grande (31) zeigten auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Unterstützung für Harris. Dem schloss sich auch Sänger John Legend (45) an, der auf Instagram verkündete: "Ich bin so bereit dafür, mitzuhelfen, dass die pro-demokratische Koalition Trumps autoritäres und unterdrückendes Project 2025 zurückweist und Kamala Harris als unsere Präsidentin wählt."