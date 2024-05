Film George Miller: Arbeit an weiteren ‚Mad Max‘-Filmen

Bang Showbiz | 17.05.2024

Der verriet, dass er weitere Filme des Franchise plant.

George Miller verriet, dass er weitere ‚Mad Max‘-Filme plant.

Der 79-jährige Filmemacher verbrachte mehr als ein Jahrzehnt mit der Arbeit am Prequel ‚Furiosa: A Mad Max Saga‘, seinem fünften Film in der Reihe innerhalb von 45 Jahren, und er gab zu, dass es mit den gleichen Charakteren „sicherlich“ noch andere Geschichten gibt, die er erzählen möchte.

Miller erzählte in einem Gespräch mit Reportern bei den Filmfestspielen von Cannes: „Da gibt es sicherlich noch andere Geschichten. Vor allem, da wir, um die Geschichte von ‚Fury Road‘ erzählen zu können, die Hintergrundgeschichte von Furiosa und Max im Jahr zuvor kennen mussten. Das ist ein Werkzeug für die Besetzung und die Crew. Wir kennen die Max-Geschichte vom Vorjahr. Ich werde auf jeden Fall abwarten, wie sich [‚Furiosa‘] entwickeln wird, bevor wir überhaupt darüber nachdenken können.“ George fügte hinzu, dass er erstaunt darüber sei, dass das Franchise so lange weitermachen konnte, er das aber nie getan hätte, wenn er nur die gleiche Geschichte „wiederholen“ würde. Miller enthüllte: „Wenn Sie nur das wiederholen, was Sie zuvor gemacht haben, dann haben Sie keine Lust mehr, das zu machen. Ich fragte mich oft: ‚Bin ich verrückt?‘ Dann merkte ich, dass mich meine Neugier antreibt. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas lerne.“ George gab vor kurzem zu, dass er sich dafür entschied, Anya Taylor-Joy als eine jüngere Version der Titelfigur zu besetzen, weil er von der Anti-Aging-Technologie, die in Filmen wie Martin Scorseses ‚The Irishman‘ und Ang Lees ‚Gemini Man‘ zum Einsatz kam, nicht beeindruckt sei, weshalb er nicht das Gefühl hatte, Charlize Theron für den Part zurückbringen zu können.