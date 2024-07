Film Charlize Theron: Sie ist ein großer Fan von ‚Furiosa: A Mad Max Saga‘

Charlize Theron attends the CTAOP (Charlize Theron Africa Outreach Project) 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2024, 16:00 Uhr

Die Darstellerin hat das Projekt als einen „wunderschönen Film“ bezeichnet und lobte die Performance des Stars in dem Projekt.

Charlize Theron hat ‚Furiosa: A Mad Max Saga‘ als einen „wunderschönen Film“ bezeichnet und lobte Anya Taylor-Joys Performance in dem Projekt.

Die 48-jährige Schauspielerin spielte 2015 Imperator Furiosa in ‚Mad Max: Fury Road‘, und die 28-jährige Darstellerin, die im neuen Film von George Miller eine jüngere Version ihrer Figur spielte, und Theron möchten sich unbedingt treffen, um über die Rolle miteinander „in Kontakt zu treten“.

Charlize verriet in einem Interview gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘ über den fünften Teil der Filmreihe: „Er ist unglaublich, das ist ein wunderschöner Film.“ Und auf die Frage, ob sie schon mit Anya darüber gesprochen habe, antwortete der Hollywoodstar: „Nein, wir haben aber echt probiert, miteinander Kontakt aufzunehmen. Das ist eines von diesen Dingen – wir können tatsächlich eine Komödie daraus machen. Wir laufen uns immer wieder über den Weg und das aber an Orten, an denen wir gar keine Zeit haben, um echt miteinander zu reden, also sagen wir ständig: ‚Oh mein Gott, okay, lass uns zusammenkommen!‘ Und dann übernimmt das Leben wieder die Kontrolle.“ Im Mai sagte Anya, dass die beiden Stars per E-Mail kommuniziert hätten und „ein sehr langes Abendessen“ zusammen anstehe.