Glamour-Paar George und Amal Clooney: Verliebte Küsse in Italien

George und Amal Clooney, hier 2023 in Venedig aufgenommen. (lau/spot)

SpotOn News | 09.08.2024, 20:45 Uhr

George und Amal Clooney wirken auch nach knapp zehn Ehejahren noch so glücklich wie am ersten Tag. In Italien stellte das Glamour-Paar jetzt seine Leidenschaft öffentlich zur Schau.

Ende September dieses Jahres feiern George (63) und Amal Clooney (46) ihren zehnten Hochzeitstag. Doch die Liebe des Hollywoodstars und der Menschenrechtsanwältin scheint auch heute noch so frisch und stark wie am ersten Tag. So zeigen Bilder, die dem US-Portal "Page Six" vorliegen, wie der "Ocean's Eleven"-Star und seine Ehefrau sich bei einem Abendessen im legendären Hotel Villa d'Este am Comer See leidenschaftlich küssten.

George Clooney verliebt ohne Schuhe

Der 63-jährige Schauspieler hat auf den Aufnahmen seine Schuhe ausgezogen. Offenbar fand ein Essen im Familienkreis statt. Auch Amal Clooneys Mutter Baria Alamuddin soll anwesend gewesen sein. Die Bilder zeigen, wie George Clooneys Ehefrau zärtlich ihre Hand auf die Wange ihres Mannes legt, während er sich zu ihr hinüberbeugt, um sie vor den anderen Gästen am Tisch zu küssen. Auf einem weiteren Foto legt er liebevoll den Arm um seine Frau, und küsst ihren Kopf.

Stil-Ikone Amal Clooney hatte sich für das festliche Abendessen für ein schwarzes Riemchenkleid und hohe Absätze entschieden. Ihr Gatte erschien legerer in einem bequemen, schwarzen T-Shirt und Hose. George und Amal Clooney schlossen am 27. September 2014 in Venedig den Bund fürs Leben. Die Zwillinge Ella und Alexander (7) kamen 2017 auf die Welt. Das Paar lebt unter anderem am Comer See, in der Provence und in Los Angeles.