Film Gerard Butler: Er spricht über die Schattenseiten seines Erfolgs

Bang Showbiz | 01.05.2024, 18:00 Uhr

Der Star verriet, dass er sich mit dem Ruhm häufig überfordert fühlte.

Er schlüpft regelmäßig in die Rolle des waghalsigen Action-Stars oder des coolen Frauenhelden. Mit 54 Jahren scheint es, als sei Gerard Butler noch lange nicht am Ende seiner Karriere angekommen.

Im Gegenteil! Erst letztes Jahr schlüpfte der gebürtige Schotte im Blockbuster ‚Kandahar‘ (zu sehen auf Sky und über WOW) in die Hauptrolle des verdeckten CIA-Agenten Tom Harris und zeigte dabei vollen Körpereinsatz. Dass Gerard für seine Performances stets in Topform sein muss, ist längst kein Geheimnis mehr. Bestes Beispiel: im Zac-Snyder-Hit ‚300‘ landete Butler 2006 seinen internationalen Durchbruch und präsentierte dabei sein stählernes Sixpack. “Über Nacht hat sich damals alles für mich verändert”, erinnerte sich der Schauspieler aktuell im Interview mit ‚Bang‘. Er ergänzte: “Mit ‚300‘ wurde ich plötzlich in eine andere Liga geschleudert. Das war mit Sicherheit eine der aufregendsten Zeiten in meinem Leben.” Der Darsteller erklärte zudem stolz, wie viel Arbeit wirklich hinter seinem Mega-Erfolg steckte: “Für ‚300‘ habe ich fast rund um die Uhr trainiert. Mit den Dreharbeiten waren meine Tage dann fast 16 Stunden lang und ich bekam gerade mal 5 Stunden Schlaf pro Nacht. Am Ende war ich vollkommen erledigt.” Heute blickt der 54-Jährige zwar glücklich auf die Zeit zurück, doch er offenbarte gegenüber ‚Bang‘: “Ich hatte sehr viel Glück in meiner Karriere und bin froh, wo ich jetzt stehe. Aber damals war es sehr schwer für mich, mit der ganzen Aufmerksamkeit umzugehen. Ich dachte immer, ich kann den Ruhm verkraften, doch ich fühlte mich häufig damit überfordert.”