"Dune 2"-Premiere in New York Gewagter Auftritt: Zendayas Kleid lässt keinen Platz für Unterwäsche

Zendaya auf der New Yorker Premiere von "Dune 2". (hub/spot)

SpotOn News | 26.02.2024, 13:16 Uhr

Nicht nur der Film steht im Mittelpunkt: Bei der Pressetour für "Dune 2" sorgt Zendaya durch ihre Outfits für viel Aufsehen.

Zendaya (27) hat einen spektakulären Auftritt in New York City hingelegt. Bei der Premiere von "Dune 2" erschien die 27-Jährige in einem cremefarbenen Kleid mit auffälligem Cut-out. Der Ausschnitt lief von der Mitte des Oberteils über Bauchnabel und Hüfte bis zu den Oberschenkeln der Schauspielerin. Unterwäsche schien sie unter ihrem Designeroutfit nicht zu tragen.

Die Robe stammt US-Medienberichten zufolge von Stéphane Rolland. Das langärmlige Kleid war oben hochgeschlossen, bodenlang und am Saum mit goldenen Verzierungen versehen. Passend dazu trug Zendaya goldenen Nagellack, ihre Hände zierten zudem mehrere Ringe. Das Make-up der Schauspielerin war mit Smokey Eyes und nudefarbenem Lippenstift dezent gehalten. Ihre Haare trug sie offen in einem voluminösen Look.

Zendayas Robo-Look sorgte für Erstaunen

Es ist nicht das erste Mal auf der "Dune 2"-Pressetour, dass Zendaya durch ein Outfit für Furore sorgt. Bei der Premiere in London erschien sie in einer futuristischen, silbernen Rüstung. Diese ließ aufgrund von zahlreichen durchsichtigen Elementen vor allem an ihrer Kehrseite und dem Brustbereich ebenfalls wenig der Fantasie übrig. Um den Hals trug Zendaya eine mit Diamanten und Saphiren besetzt Kette von Bulgari. Bei dem Ensemble handelte es sich um eine Kreation des französischen Modedesigners Thierry Mugler (1945-2022), der schon vor fast genau 30 Jahren ein Model in das gewagte Outfit steckte.

Am 29. Februar wird mit "Dune: Teil 2" die Fortsetzung zu "Dune" aus dem Jahr 2021 in den deutschen Kinos erscheinen. Zendaya spielt darin als Chani eine der Hauptrollen neben Timothée Chalamet (28), der erneut als Paul Atreides zu sehen sein wird. Zum Cast gehören unter anderem Florence Pugh (28), Austin Butler (32), Rebecca Ferguson (40), Stellan Skarsgard (72) und Altstar Christopher Walken (80).