Bei Paris Fashion Week Gigi Hadid stolpert in Klebeband-Kleid über den Laufsteg

Gigi Hadid läuft bei der Vetements-Show in einem DHL-Kleid über den Laufsteg. (ncz/spot)

SpotOn News | 27.09.2024, 22:31 Uhr

Bei der Vetements-Modenschau in Paris sorgte Gigi Hadid nicht nur mit ihrem Klebeband-Kleid mit DHL-Logo für Aufmerksamkeit - das Supermodel stolperte auch kurz über den Laufsteg.

Das ist mal ein ungewöhnlicher Look für ein Supermodel: Bei der Vetements-Show im Rahmen der Paris Fashion Week lief Gigi Hadid (29) am Freitag (27. September) in einem engen Minikleid aus gelb-rotem DHL-Klebeband über den Laufsteg. Dabei passierte dem Model zudem ein kleines Missgeschick.

Gigi Hadid stolpert auf Catwalk

Wie auf einem Instagram-Video von "The Perfect Magazine" zu sehen ist, stolperte Hadid am Ende des Laufstegs fast aus einem ihrer gelben Heels. Ganz das professionelle Supermodel konnte sich die 29-Jährige aber gekonnt vor dem Fall retten und weiterlaufen.

Hadids ungewöhnliches DHL-Kleid ist Teil der Frühlingskollektion des Schweizer Modeunternehmens. Die Fashionbrand hatte in der Vergangenheit bereits mehrmals Kleidungsstücke wie Socken oder T-Shirts mit dem DHL-Logo verkauft.

Bei der Modenschau in Paris lief neben Gigi Hadid auch Rapper Travis Scott (33) – in einer schwarzen Lederhose sowie offener schwarzer Lederjacke – über den Catwalk. In der Front Rot saßen unter anderem Wasserspringer Tom Daley (30), Rapperin Ice Spice (24), Schauspielerin Bella Throne (27) und Sängerin Normani (28).