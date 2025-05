Stars Gigi und Bella Hadid: Sie ’schätzen‘ ihre neue Halbschwester Aydan Nix sehr

Gigi und Bella Hadid „schätzen“ ihre neu entdeckte Halbschwester Aydan Nix sehr.

Die Models haben bestätigt, dass sie vor Kurzem erfuhren, dass ihr Vater Mohamed Hadid nach seiner Scheidung von Gigis und Bellas Mutter Yolanda Hadid eine weitere Tochter mit Terri Hatfield Dull bekommen hatte.

Und die 23-jährige Aydan habe zuvor nichts von ihrer Abstammung gewusst, bis der Mann, den sie für ihren leiblichen Vater hielt, starb, als sie 19 war. Aydan machte „aus Neugier“ einen Gentest und nahm schließlich im Jahr 2023 mit den Hadids Kontakt auf. Gigi und Bella erklärten in einem Statement gegenüber der ‚Daily Mail‘: „Vor über 20 Jahren hatte unser Vater, als er noch Single war, eine kurze Beziehung, die zu einer Schwangerschaft führte. Aydan ist in Florida geboren und aufgewachsen und wuchs mit dem Mann auf, den sie liebevoll als ihren Vater kannte, bis er plötzlich verstarb, als sie 19 war.“ Die Hadids fügten hinzu: „Wir haben Ende 2023 zum ersten Mal Kontakt aufgenommen und Aydan von diesem Moment an mit offenen Armen empfangen. Sie hat Zeit mit uns allen verbracht, auch mit unserem Vater, und wir schätzen diesen unerwarteten und wunderschönen Familienzuwachs sehr.“ Aydan schloss im Mai ihr Studium an der Parsons School of Design in New York ab. Berichten von ‚Daily Mail‘ zufolge strebt sie eine Karriere in der Mode- oder Designbranche an.