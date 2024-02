Stars Gisele Bündchen: Bereits seit Juni vergeben

Gisele Bundchen - May 2023 - The Metropolitan Museum of Art - Met Gala 2023 - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2024, 08:00 Uhr

Das Supermodel ist wieder verliebt - und das offenbar schon seit geraumter Zeit.

Gisele Bündchen soll bereits seit dem vergangenen Sommer mit Joaquim Valente zusammen sein.

2022 ließ sich das Model nach 13 Jahren Ehe von Football-Star Tom Brady scheiden. Wenig später wurden Gerüchte laut, wonach die 43-Jährige mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer anbändelt. Vor wenigen Tagen wurden die beiden tatsächlich knutschend abgelichtet.

Gegenüber ‚People‘ verrät ein Insider, dass zwischen Gisele und ihrem Coach schon länger etwas läuft. „Sie sind seit Juni zusammen. Sie gehen es langsam an. Am Anfang waren sie gute Freunde. Sie ist sehr verschlossen und wollte es geheim halten, während sie sich kennenlernen.“

Zunächst wäre es eine rein platonische Beziehung gewesen. Im Laufe der Zeit hätten die beiden jedoch romantische Gefühle füreinander entwickelt. Ein zweiter Insider plaudert aus: „Sie waren erst Freunde. Er war ein großer Trost für Gisele, während sie ihre Scheidung durchmachte. Ihre Freundschaft wurde nach der Scheidung zu einem romantischen Verhältnis.“

Die zwei Turteltauben haben tatsächlich eine Menge gemeinsam. „Sie kommen aus ähnlichen Verhältnissen. Sie haben beide Brasilien sehr jung verlassen. Sie haben sich beide ein tolles Leben in den USA aufgebaut. Sie lieben beide Miami, reisen aber auch gerne. Sie genießen beide ein gesundes Leben“, schildert der Vertraute. Derzeit könnte es also nicht besser für die brünette Schönheit laufen: „Gisele geht es großartig. Sie ist glücklich und genießt das Leben in vollen Zügen. Joaquim ist perfekt für sie.“