Stars Gisele Bündchen: Das sind ihre Schwangerschaftsgelüste

Gisele Bundchen - May 2023 - The Metropolitan Museum of Art - Met Gala 2023 - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2024, 09:00 Uhr

Die schwangere Brasilianerin setzt auf selbstgekochtes Essen aus ihrer Heimat.

Gisele Bündchen hat in der Schwangerschaft Heißhunger auf brasilianisches Essen.

Die Laufsteg-Schönheit stammt ursprünglich aus dem südamerikanischen Land, auch wenn sie seit vielen Jahren in den USA lebt. Derzeit erwartet die 44-Jährige ihr drittes Kind – das erste mit ihrem neuen Freund Joaquim Valente.

Ein Insider verrät der Zeitung ‚Daily Mail‘ von ihren Schwangerschaftsgelüsten: „Sie will viele der Gerichte, die sie in ihrer brasilianischen Kindheit gegessen hat, wie gegrilltes Ribeye mit Chimichurri und sautiertem Gemüse. Also kocht Gisele diese Gerichte zu Hause mit ihren Kindern.“

Laut der Zeitung macht sich das Model Bananen-Smoothies zum Frühstück und Pesto-Huhn-Salat-Wraps zum Mittagessen. Der Insider fügt hinzu, dass die künftige Dreifach-Mama eine „großartige Köchin“ sei und „unglaubliche“ Mahlzeiten „mit Leichtigkeit“ zubereite. Als Model achtet Gisele natürlich darauf, dass die Gerichte gesund sind: „Sie verwendet viel frisches Gemüse mit Gewürzen.“

Zusammen mit ihrem Ex-Mann Tom Brady hat sie die Kinder Benjamin (14) und Vivian (11). Ein Insider erzählte ‚Page Six‘, dass der NFL-Star erst spät von Giseles Schwangerschaft erfuhr und sehr verblüfft reagierte: „Tom wusste, dass es zwischen Gisele und Joaquin ernst war, aber er hätte nie gedacht, dass sie ein gemeinsames Kind bekommen würden.“ Berichten zufolge soll ihr Baby in drei oder vier Monaten zur Welt kommen.