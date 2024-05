Stars Gisele Bündchen: Deshalb schwänzte sie die Met Gala

Gisele Bundchen - May 2023 - The Metropolitan Museum of Art - Met Gala 2023 - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2024, 10:49 Uhr

Das Model setzte Prioritäten und zog es vor, zuhause bei seinen Kindern zu sein.

Gisele Bündchen hat die Met Gala ihren Kindern zuliebe ausgelassen.

Das Supermodel ist schon viele Male über den roten Teppich des Fashion-Events gelaufen. Die diesjährige Gala schwänzte die 43-Jährige allerdings, weil sie stattdessen bei ihrer Familie sein wollte. „Sie ist mit ihrer Familie in Miami beschäftigt. Sie hat ein total ausgefülltes Leben und ist sehr beschäftigt mit ihren Kindern“, enthüllt ein Insider gegenüber ‚People‘.

Die brasilianische Schönheit hat zusammen mit ihrem Ex-Mann Tom Brady die beiden Kinder Benjamin (14) und Vivian (11). Darüber hinaus ist sie im Moment beruflich sehr eingespannt. „Sie hat im letzten Jahr so viel gearbeitet wie seit 20 Jahren nicht mehr“, fügt der Vertraute hinzu. „Sie hat so viele Projekte, sie arbeitet ununterbrochen. In der letzten Woche hat sie unermüdlich gearbeitet, um ihrem Heimatstaat Rio Grande do Sul in Brasilien zu helfen, der unter der verheerendsten Flut leidet, die es je gab. Sie hat dort Familie und ist in großer Sorge.“

Gisele gab ihre Trennung von Tom im Jahr 2022 bekannt. „Die Entscheidung, eine Ehe zu beenden, ist nie leicht, aber wir haben uns auseinandergelebt. Obwohl es natürlich schwierig ist, so etwas durchzumachen, fühle ich mich gesegnet für die Zeit, die wir zusammen hatten, und wünsche Tom immer nur das Beste“, erklärte das Model damals in einem Statement.