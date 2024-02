Stars Gisele Bündchen: Joaquim Valente tröstet sie über Tod von Mutter hinweg

Gisele Bundchen - May 2023 - The Metropolitan Museum of Art - Met Gala 2023 - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2024, 11:12 Uhr

Die brasilianische Schönheit verlor im Januar ihre Mutter. Ihr neuer Freund spendet ihr während der Trauerphase Kraft.

Joaquim Valente soll Gisele Bündchen nach dem Tod ihrer Mutter Halt geben.

Im Januar verstarb die 75-Jährige an den Folgen einer Krebserkrankung. Das Supermodel zeigte sich untröstlich und veröffentliche eine emotionale Botschaft auf Instagram. „Du warst ein Engel auf Erden und hast immer allen um dich herum geholfen. Ich werde die schönen Erinnerungen, die wir geteilt haben, immer in Ehren halten und nach den Werten leben, die du mich gelehrt hast“, schrieb die 43-Jährige.

Ihr neuer Freund Joaquim Valente soll nach dem schweren Verlust ihr „Fels“ sein. Wie ‚Page Six‘ berichtet, verbringe der Jiu-Jitsu-Trainer die meisten Nächte in Giseles Haus, um ihr Kraft zu spenden. Inzwischen scheint es die Turteltauben weniger zu stören, zusammen gesehen zu werden. „Sie haben die Dinge ruhig gehalten, aber in letzter Zeit gab es mehr öffentliche Liebesbekundungen. Sie sind glücklich, in der Öffentlichkeit zärtlich zueinander sein zu können“, verrät ein Insider.

Die brasilianische Schönheit soll bereits seit Juni vergangenen Jahres mit dem Kampfsportler zusammen sein. 2022 hatte sie sich nach 13 Jahren Ehe von Football-Star Tom Brady scheiden lassen. „Sie waren erst Freunde. Er war ein großer Trost für Gisele, während sie ihre Scheidung durchmachte. Ihre Freundschaft wurde nach der Scheidung zu einem romantischen Verhältnis“, offenbarte ein Insider kürzlich gegenüber ‚People‘.