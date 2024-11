Stars Gisele Bündchen: Schwangerschaft sollte länger geheim bleiben

Gisele Bundchen - 2019 Met Gala - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2024, 09:00 Uhr

Gisele Bündchen wollte ihre Schwangerschaft so lange wie möglich „geheim“ halten.

Die 44-Jährige erwartet ihr drittes Kind, das erste mit ihrem Freund Joaquim Valente, und ein Insider hat nun behauptet, dass es zu einer „Herausforderung“ wurde, die Neuigkeiten für sich zu behalten.

Der Wissende erzählte ,People’: „Sie hat viele positive Nachrichten und Glückwünsche erhalten. [Aber Gisele wollte es so lange wie möglich für sich behalten, und das wurde langsam zu einer Herausforderung.“ Der Insider merkte auch an, dass das ehemalige Supermodel „immer erstaunlich gut auf sich aufpasst“ und dass sie und ihr neuer Partner „glücklich über dieses neue Kapitel in ihrem Leben sind und sich darauf freuen, eine friedliche und liebevolle Umgebung für die ganze Familie zu schaffen.“

Gisele, die bereits Benjamin (14) und Vivian (11) mit ihrem Ex-Mann Tom Brady hat, ist seit Juni 2023 mit dem Jiu-Jitsu-Trainer zusammen. Ein Insider verriet kürzlich, dass Gisele – die von 2009 bis 2022 mit Brady verheiratet war – das Leben mit Joaquim sehr liebt.