Persönlicher Rekord für Ridley Scott „Gladiator II“ startet stark in den Kinos

Paul Mescal stürmt an die Spitze der deutschen Kinocharts. (smi/spot)

SpotOn News | 18.11.2024, 12:39 Uhr

"Gladiator II" ist in vielen Ländern in den Kinos gestartet - und das durchaus erfolgreich. Für Regisseur Ridley Scott bedeutet das Ergebnis sogar einen persönlichen Rekord.

In den USA ist "Gladiator II" noch nicht gestartet, dafür aber unter anderem in Deutschland. Und das mit großem Erfolg. Laut dem Branchenmagazin "Blickpunkt: Film" hat das Sequel des Monumentalfilms von 2000 hierzulande seit dem Start am 14. November 297.000 Zuschauer in die Kinos gelockt. Mit einem Einspielergebnis von 3,7 Millionen Euro macht das eindeutig die Spitzenposition in den deutschen Kinocharts. An den ersten Teil kommt die Fortsetzung in Deutschland aber nicht ran. "Gladiator" mit Russell Crowe (60) in der Hauptrolle lockte vor 24 Jahren am Startwochenende 710.000 Zuschauer an.

Insgesamt setzte "Gladiator II" mit Paul Mescal (28) und Denzel Washington (69) bisher 87 Millionen Dollar um. Mit 11,4 Millionen Dollar hatte Großbritannien den größten Anteil daran, gefolgt von Frankreich mit 10,3 Millionen Dollar.

Ridley Scott stellt Karriererekord auf

Obwohl mit China noch ein großer Markt aussteht, hat "Gladiator II" schon jetzt einen Rekord in der Karriere von Regisseur Ridley Scott (86) aufgestellt. So gut wie die Fortsetzung seines 2000er-Erfolgs startete laut "Deadline" noch kein Werk des Altstars außerhalb der USA. Das bedeutet logischerweise: "Gladiator II" startet international erfolgreicher als sein Vorgänger.

Doch noch stehen die Zahlen aus den USA aus. Dort startet "Gladiator II" am 22. November in den Kinos.