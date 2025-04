Film Joseph Quinn: ‚Avengers: Doomsday‘-Dreharbeiten waren ’sehr erfüllend‘ Der 31-jährige Schauspieler wird die Rolle des Johnny Storm/Human Torch in dem Blockbuster von 2026 spielen, nachdem er im kommenden Film ‚Die Fantastischen Vier: Erste Schritte‘ sein Debüt im Marvel Cinematic Universe (MCU) gegeben hat. Quinn sprach jetzt darüber, wie es war, sich eine Rolle in einem so bedeutenden Film gesichert zu haben. Quinn erklärte […]