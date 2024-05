Film Glen Powell über seine Rolle in ‚Hit Man‘ Glen Powell verriet, dass er in ‚Hit Man‘ „viele verschiedene Charaktere“ spielen konnte. Der 35-jährige Schauspieler spielt in der neuen romantischen Komödie die Hauptrolle des Gary Johnson, einem College-Professor und Techniker, der zum Spion wird. Und der Star erklärte jetzt, dass ihm die Rolle „die größte Freude“ bereitete, da er so viele verschiedene Dynamiken am […]