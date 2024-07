Film Glen Powell: Bereit für die Arbeit an ‚Top Gun 3‘

Glen Powell - April 2024 - Getty Images - Hit Man BAFTA Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2024, 13:45 Uhr

Glen Powell verriet, dass er bereits „einen Termin“ hat, um mit den Dreharbeiten an ‚Top Gun 3‘ zu beginnen.

Der 35-jährige Schauspieler wird seine Rolle als Jake „Hangman“ Seresin aus ‚Top Gun: Maverick‘ neben Tom Cruise (Pete „Maverick“ Mitchell) und Miles Teller (Bradley „Rooster“ Bradshaw) in dem dritten Teil der Blockbuster-Filmreihe erneut aufnehmen und enthüllte, dass er bereits weiß, wann das Projekt startet.

Als Powell im ‚Happy Sad Confused‘-Podcast zusammen mit seinem ‚Twisters‘-Co-Star Daisy Edgar-Jones auftrat, wurden die beiden Stars danach gefragt, ob ‚Top Gun 3‘ oder eine weitere Staffel ihrer ‚Normal People‘-Show zuerst kommen würde. Woraufhin der Darsteller antwortete: „Ich meine, ich habe einen Termin.” Der Star verriet jedoch nicht, ob er damit den Beginn der Dreharbeiten des Projekts meint oder einfach nur in Form kommen oder zur Vorbereitung erneut zur Pilotenschule gehen möchte. Auf die Frage, ob er weitere Details verraten könne, fügte Glen hinzu: „Auf gar keinen Fall.” Am Anfang des Jahres war darüber berichtet worden, dass Paramount Pictures offiziell einen dritten ‚Top Gun‘-Film entwickelt, wobei sich Powell daran erinnerte, dass er nach Bekanntwerden der Neuigkeiten Textnachrichten mit Fragezeichen von seinen Freunden erhielt. Der Prominente erklärte gegenüber ‚Variety‘: „Die Leute sahen mich an, als wüsste ich, was los ist. Bald werden einige lustige Sachen angekündigt werden … aber das war mir vertraulich. Ich spreche die ganze Zeit über mit [Joseph] Kosinski, Cruise und Jerry [Bruckheimer]. Es passiert etwas und es klingt sehr aufregend. Ich weiß nicht, wann ich zurückkehren werde … ich bin mir aber sicher, dass irgendwann in der Zukunft ein Jet auf mich wartet.“