Film Glen Powell über seine Rolle in ‚Hit Man‘

Glen Powell - April 2024 - Getty Images - Hit Man BAFTA Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2024, 12:00 Uhr

Glen Powell verriet, dass er in ‚Hit Man‘ „viele verschiedene Charaktere“ spielen konnte.

Der 35-jährige Schauspieler spielt in der neuen romantischen Komödie die Hauptrolle des Gary Johnson, einem College-Professor und Techniker, der zum Spion wird.

Und der Star erklärte jetzt, dass ihm die Rolle „die größte Freude“ bereitete, da er so viele verschiedene Dynamiken am Set erkunden konnte. Powell erzählte in einem Interview gegenüber ‚ScreenRant‘: „Ich darf in diesem Film viele verschiedene Charaktere spielen. Für einen Schauspieler ist es natürlich die größte Freude, einfach da zu sein und buchstäblich das zu machen, was man als Kind tut. Kostüme und Akzente und große Zähne zu haben und so tun, als ob.“ Der ‚Anyone But You‘-Darsteller wird auf der großen Leinwand von Adria Arjona in der Rolle der Liebespartnerin seiner Figur begleitet und bemerkte, dass jeder Tag, an dem er mit ihr zusammenarbeiten durfte, zu einem „besseren Tag“ geworden sei, wenn sie gemeinsam vor der Kamera stehen konnten. „Ich denke, derjenige, der offensichtlich die Wunscherfüllung des Films ist, das ist Ron. Wenn man Adria Arjona jeden Tag gegenüber auftritt, schien sie wirklich auf Ron zu stehen. Wenn man also diese Wirkung auf sie haben kann, dann macht das den Tag echt schöner. Aber viele dieser Charaktere waren ziemlich bizarr und es hat immer Spaß gemacht“, sagte Glen.