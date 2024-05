Film Glen Powell: Viele Projekte in der Pipeline

Glen Powell - April 2024 - Getty Images - Hit Man BAFTA Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2024, 14:00 Uhr

J.J. Abrams will angeblich Glen Powell als Hauptdarsteller für seinen nächsten Film.

Nachdem der ‘Star Wars’-Regisseur (57) und der 35-jährige Schauspieler – zu dessen letzten Blockbustern ‘Wo die Lüge hinfällt’ und ‘Top Gun: Maverick‘ – gemeinsam den Dokumentarfilm ‚Blue Angels‘ über die berühmte Flugdemonstrationsstaffel der US-Marine produziert haben, befinden sie sich laut ‚The Hollywood Reporter‘ in ersten Gesprächen für ein weiteres gemeinsames Projekt.

Weitere Details sind nicht bekannt, aber sie werden einen Platz in Powells hektischem Terminplan finden müssen, denn der Filmstar hat alle Hände voll zu tun. Er wird an der Seite von Daisy Edgar-Jones und Anthony Ramos in Lee Isaac Chungs Fortsetzung ‚Twisters‘ spielen, während er in Südafrika das Rachedrama ‚Huntington‘ drehen wird und außerdem in der Hauptrolle in Edgar Wrights Adaption von ‚The Running Man‘ zu sehen sein wird. Darüber hinaus wurde der ‘A Killer Romance’-Star an der Seite von Anthony Mackie und Laura Dern in John Lee Hancocks Drama ‘Monsanto’ besetzt.

Powell plant unterdessen, mit der 26-jährigen Sydney Sweeney an einem weiteren Film zu arbeiten. Die beiden spielten zusammen in der romantischen Komödie ‚Wo die Lüge hinfällt’ und wollen ihre Partnerschaft durch die Zusammenarbeit an einem neuen Film fortsetzen. Er erzählte ‘Variety’ bei den SAG Awards: ”Wenn man jemanden findet, mit dem man sich wirklich gut versteht, ist es so einfach, mit Sydney zu arbeiten und es macht so viel Spaß. Wir versuchen definitiv, das nächste Ding zu finden. Bitte schickt uns alle Drehbücher, die ihr habt. Es war wirklich wunderbar, viele zu lesen.“