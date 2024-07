Stars Daisy Edgar-Jones: Unterwegs mit Tornadojägern

11.07.2024

Daisy Edgar-Jones hatte „echte Angst“, als sie mit einem Team von Tornadojägern unterwegs war.

Die ‘Normal People’-Darstellerin spielt eine Meteorologin in dem neuen Actionfilm ‘Twisters‘ – der Fortsetzung des Katastrophenstreifens ‘Twisters’ von 1996 mit Bill Paxton und Helen Hunt in den Hauptrollen – und nach den Dreharbeiten nahm sie Kontakt zu einigen echten Sturmjägern auf, die sie während der Dreharbeiten kennengelernt hatte. Sie fragte sie, ob sie sie mitnehmen würden – so nahmen sie Daisy mit auf die Jagd nach einer Sturmzelle, die zwischen Kansas und Oklahoma City tobte. Die Schauspielerin gab zu, dass diese Erfahrung tatsächlich sehr beängstigend war, und erzählte ‘Variety‘: „Ich wollte unbedingt einen [Tornado] sehen … Ich dachte: ‚Oh, mein Gott, ich habe wirklich Angst, aber ich bin auch aufgeregt‘ … Ich dachte: ‚Jetzt verstehe ich, warum die Leute das machen. Was für ein Rausch – die ganze Planung für einen Moment des Wahnsinns.“

Auch am Set wurde die Besetzung beinahe von einem Tornado heimgesucht. Daisy verriet, dass es während der Dreharbeiten zu einer Szene mit ihrem Co-Star Glen Powell zu einem Unwetter kam und das Set wegen einer Tornadowarnung geschlossen wurde. „Es gibt eine Szene, in der Glen und ich in der Ferne nach einem Tornado Ausschau halten, und hinter uns bildete sich ein ‚Mutterschiff‘, eine Mesozyklon-Wolke. Wir sahen aus wie zwei der idiotischsten Sturmjäger, denn wir fragten: ‚Wo ist es?‘ und es war buchstäblich einfach da. Wir mussten alle gehen, und es entstand ein Tornado”, so Daisy. Regisseur Lee Isaac Chung brach auf, um dem Sturm hinterherzujagen, aber die Schauspieler mussten zurückbleiben. Edgar-Jones fügte hinzu: „Isaac ging tatsächlich auf die Jagd und sah es. Wir durften das aus Versicherungsgründen nicht.“