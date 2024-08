Stars Glenn Close: Karriere ist nicht so wichtig

Bang Showbiz | 25.08.2024, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin will Hollywood nicht zu viel Platz in ihrem Leben einräumen.

Glenn Close will ihrer Filmkarriere nicht zu viel Platz im Leben einräumen.

Die 77-jährige Schauspielerin ist seit Jahrzehnten in Hollywood erfolgreich und wurde während ihrer beruflichen Laufbahn für insgesamt acht Oscars nominiert. Für Close ist ihr Job dennoch nur ein Teil ihres Lebens, denn wie sie vor kurzem im Interview mit ‚PEOPLE‘ erklärte, könne die Welt des Showbiz einen voll und ganz verschlingen, wenn man nicht vorsichtig sei. „Schauspiel ist nicht alles“, befand Close im Gespräch mit den Reportern. „Dieser Beruf frisst einen auf, wenn er alles ist, was einem wichtig ist. Eine Schauspielerin, Jeanette Landis, sagte mir während meines ersten Engagements am Broadway, dass man seine Karriere niemals mit der eines anderen vergleichen solle. Oh mein Gott, das ist so hart, aber es ist so wahr. Man muss unglaublich widerstandsfähig sein, insbesondere am Anfang, denn ansonsten erlebt man eine Enttäuschung nach der anderen, eine Abweisung nach der anderen. Man braucht einen verrückten Motor, der einen am laufen hält.“

Die ‚101 Dalmatiner‘-Darstellerin ist überzeugt davon, dass auch leidenschaftliche Schauspielerinnen und Schauspieler unbedingt andere Hobbys brauchen, um nicht zu verbissen zu werden. Sie sagt weiter: „Man sollte außerdem Interessen und Neugier haben, die über das, was man tut, hinaus gehen. Eine gute Ausbildung hält dich neugierig und das ist wirklich, wirklich wichtig für einen Schauspieler.“