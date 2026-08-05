Stars Gracie Abrams wehrt sich gegen Gerüchte, Beziehung mit Paul Mescal habe ihrer Karriere geschadet

Gracie Abrams - Avalon - March 2026 - Vanity Fair Oscar Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2026, 11:00 Uhr

Die Sängerin ist seit 2024 mit dem Schauspieler liiert und lebt mit ihm in London.

Gracie Abrams hat Gerüchte zurückgewiesen, ihre Beziehung mit Paul Mescal habe ihrer Karriere geschadet.

Die ‚Hit the Wall‘-Sängerin ist seit 2024 mit dem ‚Normal People‘-Darsteller liiert. Inzwischen leben die beiden gemeinsam in London. Einige Fans hatten sich jedoch gefragt, ob die Beziehung ihren musikalischen Erfolg möglicherweise negativ beeinflusst habe – auch, weil Gracie selbst zuvor Bedenken geäußert hatte, eine langfristige Partnerschaft könnte ihre Karriere bremsen. Im Juni gestand sie gegenüber ‚Vogue‘: „Ich hatte Angst, dass das Gefühl von Sicherheit und Stabilität meinen Antrieb, Musik zu schreiben, gefährden könnte. Das hat mich total verunsichert.“

Nun sprach Gracie in einem Interview mit dem Magazin ‚Rolling Stone‘ über die Reaktionen auf diese Aussage. „Ich dachte nur: ‚Sind wir jetzt alle auf Crack? Was zum Teufel?'“, enthüllte sie. Die 26-Jährige fügte hinzu, die Reaktionen hätten sie daran erinnert, warum sie Plattformen wie Instagram und X lieber meide. „Das war für mich der Moment, in dem ich dachte: ‚Oh, erinnerst du dich daran, warum du nicht in die sozialen Medien schaust?'“, erzählte sie.

Gracie erklärte außerdem, dass sie vor ihrer Beziehung mit Paul „viel weniger Erfahrung damit hatte, sich hinzusetzen und zu schreiben, wenn sie von Sicherheit, Freude, Liebe und Geborgenheit erfüllt war“. Deshalb habe sie sich zunächst gefragt, wie sich das auf ihre Kreativität und die Anzahl ihrer Songs auswirken würde. Doch ihre Sorge war unbegründet. „Es hatte den unglaublichsten Einfluss auf mein Schreiben. Es hat mir so viel Raum gegeben, über alles in meinem Leben nachzudenken“, berichtete die Musikerin. „Es hat mir auf eine Weise einen Spiegel vorgehalten, von der ich nicht wusste, dass eine Beziehung mit einem anderen Menschen – egal welcher Art – das könnte.“ Außerdem habe sie dadurch eine ganz neue Perspektive auf Dinge bekommen. „Es ist das größte Geschenk überhaupt“, schwärmte die ‚That’s So True‘-Interpretin.