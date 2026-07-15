Film James Norton ist ‚erleichtert‘, nicht mehr als James Bond infrage zu kommen

James Norton - October 2024 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2026, 11:00 Uhr

Der britische Schauspieler wurde mit der Rolle des James Bond in Verbindung gebracht, gilt mittlerweile aber als zu alt.

James Norton ist „erleichtert“, dass er inzwischen als zu alt für die Rolle des James Bond gilt.

Der 40-jährige Schauspieler wurde häufig als möglicher Nachfolger von Daniel Craig in der Spionage-Reihe gehandelt. Kürzlich wurde jedoch berichtet, dass Amazon einen jüngeren Star für das Franchise besetzen möchte. James kann nicht anders, als dafür dankbar zu sein, denn er wusste nie wirklich, ob er die Rolle überhaupt wollte – auch weil sie mit einem „hohen Preis“ verbunden gewesen wäre.

Im Gespräch mit ‚Vulture‘ enthüllte der Brite: „In fast jedem Interview der vergangenen zehn Jahre wurde ich gefragt: ‚Also … James Bond?'“ Über die Diskussion um einen jüngeren Bond-Darsteller fügte er hinzu: „Ein Teil von mir denkt: Wow, ich werde alt. Ein anderer Teil von mir ist erleichtert, denn wenn ich wirklich darüber nachgedacht habe, wäre es immer eine gemischte Sache gewesen. Es ist eine Ehre, es ist ikonisch, und es hat einen hohen Preis.“ Der ‚House of Guinness‘-Darsteller scherzte: „Viel Glück für den jungen Hüpfer, der die Rolle übernimmt. Ich werde mit meiner Pfeife, meinem Buch und meinen Hausschuhen dasitzen.“

James spürt sein Alter auch am Set der Beatles-Filme von Sam Mendes, in denen er Brian Epstein spielt, den Manager der Band. An seiner Seite stehen Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan und Joseph Quinn als die „Fab Four“. Der Schauspieler erzählte: „Ich bin ein bisschen älter als sie, und es gab Momente, in denen wir als Gruppe dachten: ‚Das ist irgendwie ziemlich meta.‘ Plötzlich bin ich die erfahrenere Stimme im Raum.“

In der Vergangenheit hat James für große Film-Franchises vorgesprochen. Besonders verwirrend fand er jedoch die Anweisungen, die er bei seinem Vorsprechen für ‚Fifty Shades of Grey‘ bekam. „Die Casting-Direktorin sagte: ‚Okay, ich will nur, dass du ein bisschen charismatischer bist.‘ Und ich erinnere mich, dass ich dachte: Was zum Teufel soll das bedeuten?“, enthüllte er. Der ‚Happy Valley‘-Star ist derzeit als Ormund Hightower in der ‚Game of Thrones‘-Serie ‚House of the Dragon‘ zu sehen und genoss diese Erfahrung sehr. „Sie hätten Ormund ganz einfach als kompetenten, stolzen und ehrenhaften Mann darstellen können. Stattdessen haben wir diesen kaputten, irgendwie S M-artigen, masochistischen Typen“, schilderte er. James habe es „geliebt“, Ormund zu spielen.