Musik Gracie Abrams reagiert auf ‚verrückte‘ Nachricht von Nummer-eins-Album

Gracie Abrams - Avalon - March 2026 - Vanity Fair Oscar Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.07.2026, 16:00 Uhr

Gracie Abrams hat sich bei ihren Fans für deren Unterstützung bedankt, nachdem sie mit ‚Daughter From Hell‘ erstmals Platz eins der Billboard-200-Charts erreicht hat.

Das Album, Gracies drittes vollständiges Studioalbum, verkaufte in der Woche bis zum 23. Juli 124.000 äquivalente Albumeinheiten. Damit erzielte die Sängerin ihre bislang erfolgreichste Woche. Mit ihrem vorherigen Album ‚The Secret of Us‘ hatte Gracie im Juli 2024 als höchste Platzierung Rang zwei in der Liste erreicht, die die beliebtesten Alben der Woche in den USA führt.

Nachdem bekannt geworden war, dass ‚Daughter From Hell‘ die Spitzenposition erreicht hatte, feierte Gracie die Nachricht in ihren Instagram Stories. Zu Billboards Ankündigung über ihren ersten Platz schrieb sie: „Whoa, vielen Dank. Das ist verrückt und vollständig euer Verdienst!! Danke.“

Gracie wurde zum sechsten neuen Act des Jahres 2026, der erstmals Platz eins der Billboard 200 erreichte. Vor ihr gelang dies Noah Kahan, Ella Langley, Megan Moroney, Don Toliver und Megadeth jeweils zum ersten Mal. Die Sängerin hat sich mittlerweile als eine der Künstlerinnen etabliert, die man in der Musikbranche im Auge behalten sollte – und dass, obwohl sie als „Nepo-Baby“ bezeichnet wird, weil ihre Eltern die Hollywood-Produzenten J.J. Abrams und Katie McGrath sind.

Gracie betonte jedoch in einem früheren Interview, dass sie die Diskussionen um ihre Herkunft verstehe. Bei einem Auftritt im Podcast ‚Popcast‘ der ‚New York Times‘ sagte Gracie: „Das Nepo-Thema ist natürlich zu Recht Teil der Diskussion. Ich denke über das Privileg nach, und es ist so: Ich hatte ein Sicherheitsnetz. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, zu experimentieren und mich zu konzentrieren, und ich hatte das Geschenk der Zeit, um mich dieser Sache zu widmen, die ich liebte. Ich bin nicht mit finanziellen Ängsten aufgewachsen, und das ist der wichtigste Punkt.“

Gracie ist außerdem die eine Hälfte eines prominenten Paares, denn sie ist mit dem ‚Normal People‘- und ‚Hamnet‘-Star Paul Mescal zusammen. Die beiden schrieben sogar gemeinsam einen Song. Das gemeinsam entstandene Stück trägt den Titel ‚Imaginary Friend‘ und ist auf ‚Daughter From Hell‘ enthalten. Über das gemeinsame Schreiben mit ihrem Partner sagte Gracie, sie habe die Identität ihres Co-Autors öffentlich gemacht, weil sie „das Gefühl des Versteckens nicht mag“. Sie erklärte: „Ich versuche immer, vom absolut schlimmsten Szenario auszugehen, und alles andere ist dann angenehm. Ich glaube auch, wenn man weiß, wie glücklich die Erfahrung war, etwas zu erschaffen, oder wie viel man über sich selbst oder den eigenen Partner gelernt hat, dann kann kein Hass und kein Trolling einem das nehmen.“ Sie betont, dass dieser Teil ihres Lebens ihr so viel Frieden und Freude schenke, weshalb sie nicht so tun werde, als wäre das nicht wahr. „Gleichzeitig denke ich aber auch nicht, dass es eine Politik der offenen Tür ist.“