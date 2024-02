Film Greta Gerwig: Endlich spricht sie über Oscar-Debakel

Bang Showbiz | 22.02.2024, 14:00 Uhr

Greta Gerwig ist „einfach nur glücklich“, ‚Barbie‘ bei den Oscars zu feiern.

Die 40-jährige Filmemacherin wurde überraschenderweise bei den Nominierungen für die Academy Awards in der Kategorie für die beste Regie ausgelassen. Und obwohl sie enttäuscht ist, dass Margot Robbie eine Nominierung als beste Hauptdarstellerin verpasst hat, bestand sie darauf, dass sie selbst nicht traurig, weil der Film noch immer für insgesamt acht weitere Auszeichnungen nominiert wurde, darunter für das beste adaptierte Drehbuch für Gerwig und ihren Ehemann und Co-Autor Noah Baumbach.

Dem ‚Time‘ Magazine sagte sie: „Natürlich wollte ich es für Margot. Aber ich bin einfach nur froh, dass wir alle zusammen dort sein können. Die Mutter eines Freundes sagte zu mir: ‚Ich kann nicht glauben, dass du nicht nominiert wurdest.‘ Ich sagte: ‚Aber das wurde ich doch. Ich habe eine Oscar-Nominierung bekommen.‘ Sie sagte: ‚Oh, das ist wunderbar für dich!‘ Ich dachte: ‚Ich weiß!‘“ Trotz des überwältigenden Erfolgs von ‚Barbie‘ an den Kinokassen auf der ganzen Welt, bestand Greta darauf, dass es nicht „unvermeidlich“ sei, dass es ein Hit werden würde. Sie sagte: „Ich erinnere mich, dass ich dachte: Wenn das funktioniert, wird später jeder denken, dass es unvermeidlich war. Sie werden sagen: ‚Na ja, aber es war Barbie.‘ Aber das war nicht garantiert.“

Gretas Kommentare spiegeln ähnliche Bemerkungen wider, die kürzlich von Margot gemacht wurden. Diese bestand darauf, dass sie sich freue, ‚Barbies‘ große Auswahl an Nominierungen zu feiern, obwohl sie es enttäuschend fand, die Filmemacherin nicht auf der Shortlist für die beste Regie zu sehen. Bei einer SAG-Vorführung des Films im Januar sagte die australische Schauspielerin: „Es gibt keine Möglichkeit, traurig zu sein, wenn man weiß, dass man so gesegnet ist. Natürlich denke ich, dass Greta als Regisseurin nominiert werden sollte, denn was sie gemacht hat, ist eine einmalige Sache, die man nur einmal in der Karriere und im Leben macht. Aber es war ein unglaubliches Jahr für alle Filme.“