Stars ‚Grey’s Anatomy‘-Star Kevin McKidd: Trauer um seinen Vater

Kevin McKidd With Mother Kathleen And Father Neil McKidd - Instagram - Collected October 25th 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.10.2024, 09:00 Uhr

Der Serienstar ist am Boden zerstört: Sein geliebter Vater ist gestorben.

Kevin McKidd trauert um seinen Vater Neil.

Der 51-jährige Schauspieler, der für seine Rolle des Dr. Owen Hunt in ‚Grey’s Anatomy‘ bekannt ist, verkündete die Nachricht vom Tod seines Vaters am Donnerstag (24. Oktober) mit einem emotionalen Instagram-Tribut. Der Post zeigt eine Reihe von Bildern seiner Familie über die Jahrzehnte.

Kevin betitelte die Fotoreihe mit den folgenden Worten: „Heute mit gebrochenem Herzen, aber dankbar für die Jahre der Liebe und des Lachens, die wir alle zusammen hatten. Danke, dass du Mama so glücklich gemacht hast in den 56 Jahren, die ihr beide zusammen hattet. Ich liebe dich, Papa, immer.“

Der Beitrag enthält einen Schnappschuss seines Vaters, der in die Kamera lächelt, sowie ein Schwarzweißfoto seiner Eltern und seines Vaters, der in einem Garten sitzt. Das letzte Bild zeigt den Schauspieler in einem Kilt neben seinen Eltern Neil und Kathleen.

Kevins rührender Post löste eine Flut von Beileidsbekundungen seiner ‚Grey’s Anatomy‘-Kollegen aus. Jason George schrieb: „Gedanken und Gebete für dich und deine ganze Familie“, während Anthony Hill erklärte: „Wir lieben dich Kev“.

Noch vor zwei Monaten feierte der Seriendarsteller den Geburtstag seines Vaters in den sozialen Medien mit der Nachricht: „Dieser Kerl… Happy Birthday, Dad!“ 2021 teilte der in Schottland geborene Star außerdem ein Video von seinen Eltern, die zusammen tanzen und betitelte es mit: „Schaut euch alle meine liebe Mama und meinen lieben Papa an. Das ist es, worum es am Ende des Tages geht.“