Große Sorge um Schlagerstar Dunja Rajter

Dunja Rajter bei einem ihrer Auftritte.

SpotOn News | 03.03.2024, 12:05 Uhr

Sängerin und Schauspielerin Dunja Rajter hat gesundheitliche Probleme: Nach einer zweiten Netzhautablösung fürchtet sie um ihr Augenlicht.

Schlagerstar Dunja Rajter (78) fürchtet um ihr Augenlicht. Wie "Bild am Sonntag" berichtet, hatte die 78-Jährige vor kurzem eine Netzhautablösung im linken Auge. "Ich wusste, dass was nicht stimmt. Es war in der Nacht, da kamen diese Blitze wieder, dann habe ich nur noch einen schwarzen Balken im Auge gesehen."

Ihr Ehemann Michael Eichler fuhr sie dem Bericht zufolge ins Krankenhaus, wo sie operiert wurde. Erst in zwei bis drei Wochen könne man sagen, "ob ihr Augenlicht zurückkommt", erklärte Eichler der Zeitung.

Netzhautablösung auch im rechten Auge

Dunja Rajter, die laut der Zeitung vor acht Jahren eine Netzhautablösung im rechten Auge hatte, sagte der "Bild am Sonntag" zudem: "Mein gesundes Auge hat die Beeinträchtigung des rechten Auges immer ausgeglichen. Jetzt merke ich erst einmal, da ich auf dem linken Auge nichts sehe, wie wenig 33 Prozent sind. Das ist wenig Lebensqualität." Es sei gerade "eine unruhige Zeit" für sie, so die Sängerin und Schauspielerin und fügte hinzu: "Aber ich habe Vertrauen, dass ich wieder gesund werde und Hoffnung, dass ich mein Augenlicht wiederbekomme."

Sie wurde in den 1960er und 70er Jahren zum Star

Dunja Rajter wurde in den 1960er Jahren zum Star. Sie trat in TV-Shows und Serien auf und war als Schauspielerin in Filmen wie "Winnetou I", "Unter Geiern" und "Der Beginn" zu sehen. Sie startete auch eine Karriere als Sängerin, mit Liedern wie "Was ist schon dabei" oder "Salem Aleikum" war sie in den 1970er Jahren erfolgreich. 2021 veröffentlichte sie das Album "Ich will das Leben spüren".

Mit Michael Eichler ist sie seit 2009 in dritter Ehe verheiratet. Zuvor war sie ab 1970 für wenige Monate mit dem Kameramann Gérard Vandenberg (1932-1999) verheiratet. 1972 heiratete sie den Sänger Les Humphries (1940-2007), der gemeinsame Sohn des Paares kam 1974 zur Welt. 1976 wurde die Ehe geschieden.