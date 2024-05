Beim Staatsbankett in Berlin Große Wiedersehensfreude: Angela Merkel trifft die Macrons

SpotOn News | 27.05.2024, 13:17 Uhr

Ein Handkuss, Umarmungen und sogar Bussis auf die Wange: Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel und das französische Präsidentenpaar Emmanuel und Brigitte Macron feierten ein herzliches Wiedersehen beim edlen Staatsbankett in Berlin.

Während ihrer Amtszeit gab sich Angela Merkel (69) eher sachlich-kühl. Doch als die Altbundeskanzlerin jetzt beim Staatsbankett in Berlin auf das französische Präsidentenpaar traf, zeigte sie sich gelöst wie selten. Nachdem sie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) im Schloss Bellevue begrüßt hatte, schüttelte sie Emmanuel Macron (46) herzlich die Hand und lachte ihn an. Auch er war sichtlich erfreut und drückte ihr ein Küsschen auf die Hand.

Küsschen für Macrons Frau Brigitte

Danach wurde es sogar noch inniger: Merkel umarmte Frankreichs First Lady Brigitte Macron (71) und gab ihr Küsschen auf die Wange. Für den großen Abend anlässlich des dreitägigen Deutschlandbesuchs der Franzosen hatte die frühere Bundeskanzlerin ihre berühmten Anzüge im Schrank gelassen und ein türkisfarbenes Ensemble mit langem Rock gewählt. Brigitte Macron (71) trug eine dunkelblaue, eng anliegende Robe. Nach der herzlichen Begrüßung ging es im Festsaal weiter mit den freundschaftlichen Gesten: Der französische Präsident prostete seiner ehemaligen Kollegin aus Deutschland zu und über den Tisch hinweg stießen die beiden miteinander an.

Dass sich die Politiker gut verstehen, ist kein Geheimnis. Auch bei Merkels Abschied vor drei Jahren gab es eine innige Umarmung von Macron. Der 46-Jährige ist noch bis Dienstag, 28. Mai, in Deutschland. Zum Auftakt am Sonntag besuchte er zusammen mit Steinmeier das Demokratiefest zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes, bevor es zum Dinner in Bellevue ging. Am Montagmorgen besuchten sie das Denkmal für ermordete Juden in Europa. Anschließend geht es weiter nach Dresden zum europäischen Jugendfest "Fête de l'Europe". Am Dienstag wird Macron in Münster mit dem Internationalen Preis des westfälischen Friedens ausgezeichnet, und zum Schluss wird er zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (65) am deutsch-französischen Ministerrat im Schloss Meseberg in Brandenburg teilnehmen.

Nach drei Jahren ist die Altbundeskanzlerin zurück

Nachdem Angela Merkel am 2. Dezember 2021 mit einem Großen Zapfenstreich nach 16 Jahren aus dem Kanzleramt verabschiedet worden war, hatte sie sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. Doch nun sieht man sie wieder häufiger bei verschiedenen Anlässen, wie etwa am 23. Mai beim Staatsakt zum Grundgesetz-Jubiläum. Dort sprach sie auf der Bühne und betonte, welche Bedeutung die Demokratie habe.

Auch im privaten Kreis gibt es für Merkel dieses Jahr viel zu feiern: Am 19. April wurde ihr Mann Joachim Sauer 75 Jahre alt. Mit dem Professor für Physikalische und Theoretische Chemie ist sie seit 1998 verheiratet. Am 13. Mai nahm sie dann an der Verabschiedung des früheren Fraktionschefs der Grünen, Jürgen Trittin (69), teil. Die beiden sind langjährige Weggefährten – und beide werden im selben Monat 70 Jahre alt. Ihren runden Geburtstag feiert die erste Bundeskanzlerin Deutschlands am 17. Juli 1954.

In diesem Jahr wird man noch viel von der ehemaligen Spitzenpolitikerin hören und sehen. Denn am 26. November soll ihre Autobiografie "Freiheit" erscheinen, und die könnte für einen Paukenschlag in Berlin sorgen. Darin soll sie nicht nur auf ihren Werdegang zurückblicken, sondern auch von ihren Treffen mit den mächtigsten Menschen der Welt berichten.