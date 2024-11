Mit Brad Pitt, Robert DeNiro und Co. Großes Staraufgebot zum 50. Geburtstag von Leonardo DiCaprio

Zu seinem 50. Geburtstag hat "Titanic"-Star Leonardo DiCaprio Hollywoods Elite eingeladen. (ym/spot)

SpotOn News | 11.11.2024, 08:38 Uhr

Anlässlich seines 50. Geburtstags hat Hollywoodstar Leonardo DiCaprio ein rauschendes Fest auf seinem privaten Anwesen in Los Angeles gefeiert. Mit dabei war die Elite der Schauspielwelt.

Zwar wird "Titanic"-Star Leonardo DiCaprio (50) erst am 11. November 50. Jahre alt, die große Party zu seinem runden Geburtstag hat der Hollywoodstar aber bereits im Vorfeld am Samstag, den 9. November, gefeiert. Und das mit einem Staraufgebot, das selbst die roten Teppiche der Schauspiel-Metropole erblassen lässt. Neben Brad Pitt (60), Robert DeNiro (81) und Steven Spielberg (77), feierten zahlreiche weitere Promis DiCaprios' Geburtstag auf dessen privaten Anwesen in Los Angeles, wie etwa "Page Six" berichtet.

Auch Orlando Bloom, Katy Perry und Paris Hilton gaben sich die Ehre

Wie ein Insider demnach verriet, begann der Abend "mit einem intimen Abendessen", dabei sei die Tafel von zahlreichen Stars gespickt gewesen. "Once Upon a Time in Hollywood"-Schauspieler Brad Pitt und seine Freundin Ines De Ramon (31) seien extra früher angereist, um an der Feier teilnehmen zu können. Auch "Fluch der Karibik"-Star Orlando Bloom (47) und Partnerin Katy Perry (40) sowie DiCaprios' bester Freund Tobey Maguire (49), Paris Hilton (43), Dr. Dre (59), Marvel-Star Mark Ruffalo (56) und Jamie Foxx (56) seien unter den Gästen gesichtet worden.

Neben der Hollywood-Elite gehörten zu den Geburtstagsgästen natürlich auch die Eltern des "Titanic"-Stars: Vater George DiCaprio (81) sei mit Stiefmutter Peggy gekommen und Mutter Irmelin (81) mit ihrem Ehemann David Ward.

Kuchen und Telmont-Champagner für DiCaprios' Gäste

Wie es weiter heißt, sei DiCparios Geburtstagsgästen neben Kuchen auch Champagner der Marke Telmont serviert worden. Dieser sei in Strömen geflossen und habe somit sicherlich zur ausgelassenen Stimmung beigetragen. Der DJ habe "bis spät in die Nacht aufgelegt", berichtet "Page Six".

Unter den Gästen sei auch DiCparios Freundin Vittoria Ceretti (26) gewesen. Das italienische Model und der Hollywoodstar wurden seit Sommer 2023 mehrmals gemeinsam gesichtet, unter anderem im Liebes-Urlaub in Rom.