Stars Gülcan Kamps erzählt über ihre Schwangerschaft mit Ende 30

GÃ¼lcan Kamps - April 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2026, 14:00 Uhr

Gülcan Kamps erzählt über ihre Schwangerschaft mit Ende 30.

Gülcan Kamps hat lange auf ihr Familienglück gewartet.

Die Moderatorin, die heute zweifache Mutter ist, spricht nun offen über ihren persönlichen Weg zum ersten Kind und verrät ein bislang unbekanntes Detail: Bereits mit 33 Jahren war sie erstmals schwanger. Bis zur Geburt ihres ersten Kindes vergingen jedoch mehrere Jahre. In einem Instagram-Beitrag gewährte die 43-Jährige ihren Fans neue Einblicke in ihre Geschichte. Eine der Fragen, die ihr in Interviews immer wieder gestellt werde, sei, wann bei ihr der Wunsch nach einer Familie entstanden sei. Diese Frage habe sie zwar stets beantwortet, aber bisher nicht alle Einzelheiten erzählt. Nun erklärte sie: „Der Wunsch kam mit 33 und die erste Schwangerschaft mit ebenfalls 33.“

Kamps betonte dabei, dass der Weg vom Kinderwunsch bis zum eigenen Kind nicht allein von Hoffnung und Planung abhänge. „Der ganze Weg vom Kinderwunsch zum Kind hat sehr wenig mit Wünschen zu tun“, schrieb sie. Vielmehr sei dieser Prozess „extrem und emotional in jeder Hinsicht“. Gleichzeitig blickt sie dankbar auf das Ergebnis zurück: „Die Belohnung auch extrem! Extrem schön, unglaublich und faszinierend!“

Für die ehemalige Viva-Moderatorin war der Weg zur Mutterschaft nach eigenen Angaben nicht einfach. Schon zuvor hatte sie über die Herausforderungen gesprochen und ihren Weg zum Familienglück als „felsig“ beschrieben. In einem emotionalen Beitrag schrieb sie, ihr erster großer Kinderwunsch sei vor etwa zehn Jahren entstanden. Sie habe jedoch immer daran geglaubt, irgendwann Mutter von zwei Kindern zu sein. Frauen mit Kinderwunsch machte sie Mut, nicht vorschnell aufzugeben.

Gülcan Kamps ist seit 2004 mit Sebastian Kamps zusammen, 2007 heiratete das Paar an der Ostsee. Die Hochzeit wurde damals sogar im Fernsehen übertragen. Ihr erstes gemeinsames Kind kam Ende 2021 zur Welt. Zu diesem Zeitpunkt war die Moderatorin 39 Jahre alt. Im Jahr 2026 machte sie außerdem die Geburt ihres zweiten Kindes öffentlich. Über Namen oder Geschlecht ihrer Kinder hält sich die Familie weiterhin zurück.