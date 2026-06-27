Film ‚Wurde sehr schnell sehr persönlich‘: Seth Rogen über besondere Verbindung zu ‚The Invite‘-Co-Stars

Seth Rogen at the Golden Globe Awards - Avalon - January 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2026, 13:17 Uhr

Der Schauspieler enthüllt, dass er seine Co-Stars beim Dreh zu 'The Invite' auf einer sehr persönlichen Ebene näher kennenlernte.

Seth Rogen und seine Co-Stars wurden „sehr schnell sehr persönlich“, als sie vor den Dreharbeiten zu ‚The Invite‘ über ihre Erfahrungen mit Ehe und Beziehungen sprachen.

Der Schauspieler und Olivia Wilde sind in dem Film als kriselndes Ehepaar zu sehen, das sich seinen Problemen stellen muss, als es ein lebensfrohes Nachbarpaar, gespielt von Penélope Cruz und Edward Norton, zum Abendessen einlädt. Rogen glaubt, dass diese intensive gemeinsame Vorbereitung dazu beigetragen hat, ‚The Invite‘ zu einem „viel besseren“ Film zu machen, weil die Darsteller sich dadurch sehr nahegekommen seien.

Im Interview mit ‚Variety‘ berichtete er: „Wir haben uns alle einfach in einen Raum gesetzt, das Drehbuch gemeinsam gelesen, aber hauptsächlich darüber gesprochen, was wir alle glauben, was eine gute Ehe ausmacht und was vielleicht eine schlechte Ehe ausmacht – was eine gesunde sexuelle Dynamik ausmacht und was eine ungesunde.“ Die Darsteller hätten den Streifen so echt wie möglich gestalten wollen. „Es wurde bei vielen der Schauspieler sehr schnell sehr persönlich, weil genau darum geht es in diesem Film“, schilderte Rogen. Deshalb seien alle „sehr ehrlich“ miteinander gewesen. Der 44-Jährige ist der Meinung, dass dieser Umstand den Film deutlich besser gemacht habe. „Vieles davon ist auf unterschiedliche Weise in den Film eingeflossen“, erläuterte er.

Olivia Wilde wiederum zeigte sich überzeugt davon, dass ‚The Invite‘ beim Publikum Gespräche auslösen und ihnen das Gefühl geben werde, dass alle Menschen einfach nur „ihr Bestes geben“. Die Schauspielerin – die bei dem Film auch Regie führte – erklärte: „Gespräche, die aus einer Komödie entstehen, drehen sich wirklich darum, dass Menschen sich selbst wiedererkennen und auch über schwierige Dinge lachen können. Es gibt dieses Gefühl von Befreiung und Erleichterung.“