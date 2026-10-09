Stars Gülcan Kamps genießt erste Auszeit als Zweifach-Mama

GÃ¼lcan Kamps - April 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2026, 18:00 Uhr

Die Moderatorin tauschte ihren Mama-Alltag für einen Abend gegen den roten Teppich.

Fünf Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes hat sich Gülcan Kamps einen Abend ohne ihre Familie gegönnt.

Bei der ‚BUNTE BMW Night‘ in Düsseldorf genoss die Moderatorin am Donnerstag (8. Oktober) die Gelegenheit, wieder einmal unter Menschen zu sein. Ganz vergessen konnte sie ihren Familienalltag allerdings nicht. „Ich liebe es, unterwegs zu sein und Menschen zu treffen“, erklärte die 44-Jährige gegenüber ‚Bunte‘. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass ein Abend außer Haus mit einem kleinen Baby gut geplant sein müsse. „Nur allzu lange darf ich nicht bleiben: Zu Hause wartet nämlich das hungrigste Baby der Welt auf mich“, gestand Gülcan.

Wie sich ihr Alltag seit der Geburt verändert hat, hatte die ehemalige Viva-Moderatorin bereits im Juni auf Instagram angedeutet. Damals berichtete sie, rund 20 Kilo seit der Schwangerschaft verloren zu haben. Der Grund sei keine Diät, sondern das Stillen ihres Nachwuchses. „Kein Vergleich zu unserem ersten Kind“, verriet Gülcan ihrer Community.

Ende April 2026 hatte sie die Geburt ihres zweiten Kindes mit den Worten „Herzlich Willkommen BABYKAMPS2“ öffentlich gemacht. Den Namen und das Geschlecht ihres Nachwuchses hält Gülcan ebenso wie beim ersten Kind privat. Der Weg zum Familienglück war für die Influencerin und ihren Ehemann Sebastian Kamps nicht selbstverständlich.

Im Mai sprach sie über ihren langjährigen Kinderwunsch und bezeichnete die zehn Jahre des Wartens als einen „felsigen“ Weg. „Ladies, ich möchte euch sagen … Bleibt dran, kämpft und gebt nicht so schnell auf. Ganz egal, wie unerreichbar und groß eure Träume wirken“, erklärte der TV-Star auf Instagram. Gülcan und ihr Mann sind seit 2007 verheiratet. Ihr erstes gemeinsames Kind kam im Dezember 2021 zur Welt.