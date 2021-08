Gülcan Kamps leidet unter ihrer neuen Extra-Oberweite

20.08.2021 19:10 Uhr

Die bevorstehende Geburt macht das Liebesglück von Gülcan Kamps und Ehemann Sebastian endgültig perfekt. Noch in diesem Jahr soll der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken. In den letzten Monaten ist dabei nicht nur der Bauch der Moderatorin angewachsen – sondern auch die Oberweite!

Mama sein ist für viele Frauen wohl das Größte auf der Welt, Mama werden dagegen ist nicht immer ganz so easy. Neben Stimmungsschwankungen gesellen sich häufig Übelkeit und auch optische Veränderungen. Da geht es Gülcan Kamps (38) nicht anders.

Die TV-Blondine erwartet gemeinsam mit Bald-Papa Sebastian (39) nach inzwischen 14 Jahren Ehe voraussichtlich im Dezember das erste Kind. Die Vorfreude bei Gülcan ist bereits riesig, schließlich musste die werdende Mutter lange genug auf ein Baby warten.

Gülcan Kamps: Schwangerschaftsglück pur, aber…

So langsam könnte es nach dem Geschmack von Gülcan – die gebürtige Lübeckerin ist im sechsten Monat schwanger – dann aber auch losgehen. Zwar sei sie jeden Tag dankbar und glücklich, dass sie es nicht ok finden würde, sich überhaupt über irgendwas zu beschweren. „Glücklicherweise läuft alles sehr entspannt und harmonisch, dass ich auch kaum einen Grund zur Beschwerde finde“, erklärt sie.

Und doch gibt es da eine Sache, mit der sie sich nicht wirklich anfreunden kann. Wie so häufig bei schwangeren Frauen sind ihre Brüste seit Beginn der Schwangerschaft um einiges größer geworden. Ein Umstand, mit dem Kamps nicht so richtig warm wird. Und der auf Dauer im Alltag nicht sonderlich hilfreich ist. Auch deshalb mahnt sie ihre Follower: „Sei dankbar und glücklich mit deinem Körper und mache das Beste aus dem Original, anstatt ständig nach Veränderungen zu streben.“

Gülcan Kamps: Von Körbchengröße C auf D

Warum die zusätzliche Belastung oft mehr Frust statt Lust bringt? Gülcan gibt die Antwort. „Ja, ich gebe zu, dass ich mich auf die Extra-Oberweite ein kleines bisschen gefreut habe und jetzt weiß, was das bedeutet. Ich merke das zusätzliche Gewicht jeden Tag und hätte nie gedacht, dass ich mich über ein D-Körbchen (umsonst) beschweren würde.“

Aufgrund eines anderen Laufstils durch das Mehrgewicht, leide sie auch zum ersten Mal im Leben an Rückenschmerzen. Zwar gibt es auch Frauen, die ohne große veränderte Äußerlichkeiten durch die Schwangerschaft kommen. Bei der 39-Jährigen ist das allerdings offensichtlich nicht der Fall.

Gülcan Kamps: „ Freue mich wieder auf meine Original-Größe “

Allzu lange muss die baldige Mama allerdings mit diesem Zustand nicht mehr leben. Ab dem nächsten Jahr dürften sich die Proportionen an den problematischen Stellen wieder auf ein normales Maß reduzieren. Ohnehin ist Gülcan dafür bekannt, regelmäßig Sport zu treiben und viel Wert auf gesunde Ernährung zu legen. Summerbody 2022 in the making!

Und auch der Busen sollte spätestens im Laufe des kommenden Jahres wieder eine Nummer kleiner werden. „Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich auf meine Orginal-Oberweite freue“, zählt die ehemalige Viva-Moderatorin schon jetzt die Tage. Auch ihr Sebastian dürfte damit zufrieden sein…(TP)