Kult vor Schlosskulisse Gut gelaunt ganz in Weiß: Dieter Bohlen feiert 40 Jahre Modern Talking

SpotOn News | 07.09.2024, 11:30 Uhr

Dieter Bohlen ist aktuell mit seiner Tour "40 Jahre Modern Talking" in Deutschland unterwegs. Auch am Schloss in Oranienburg machte er Halt - und hatte in der barocken Kulisse sichtlich Spaß bei der Performance seiner größten Hits.

Dieter Bohlen (70) hat am 6. September am Schloss in Oranienburg für Partystimmung gesorgt. Der selbst ernannte Poptitan gastierte mit seiner Tour "40 Jahre Modern Talking" vor dem barocken Bau und präsentierte seine erfolgreichsten Songs. Bilder zeigen ihn strahlend und bestens gelaunt auf der Bühne.

Ganz in Weiß gekleidet spielte Bohlen knapp zwei Stunden lang Modern-Talking-Klassiker wie "You Can Win If You Want", "Brother Louie" oder "You're my heart, you're my soul". Aber auch Songs seiner Gruppe Blue System und "Eine Nacht", den er 2020 für seinen "DSDS"-Sieger Ramon Roselly (30) geschrieben hat, performte er. Beim Song "Für Dich" von Yvonne Catterfeld (44), ebenfalls aus Bohlens Feder, wurde es am Klavier sogar kurz emotional.

Dieter Bohlens Fans sind "Schnuckelhasen"

Laut "Märkische Oderzeitung" waren die 2.000 Karten für das Open-Air-Konzert nicht ausverkauft. Dieter Bohlens Stimmung tat das aber keinen Abbruch, auf der Bühne klopft er lockere Sprüche und lockte mit dem Anblick seiner "unendlich geilen Waden". Seine anwesenden Fans bezeichnete er gemäß dem Blatt als "meine Freunde" und "meine Schnuckelhasen".

Nach dem Auftritt in Oranienburg absolviert Dieter Bohlen bis Mitte September noch drei weitere Konzerte. Insgesamt umfasst seine "40 Jahre Modern Talking"-Tour, die im Juni in Hadamar begann, 13 Auftritte an historischen Plätzen. Anlass für die Tournee ist die Gründung seiner Gruppe Modern Talking mit Thomas Anders (61) im Jahr 1984. Bis zur Auflösung 2003 feierten die inzwischen längst zerstrittenen Musiker internationale Erfolge und verkauften rund 120 Millionen Tonträger.