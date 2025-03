Stars Ohne seine Sonnenbrille verlässt Dieter Bohlen nicht das Haus

Dieter Bohlen - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2025, 14:00 Uhr

Der Poptitan gibt alles für seine Fans – auch wenn das bedeutet, dass er viel zu wenig Schlaf bekommt.

Dieter Bohlen muss aufgrund von Schlafmangel mit Sonnenbrille auftreten.

Mit seinen alten Modern-Talking-Hits begeisterte der Poptitan am vergangenen Wochenende das Publikum in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. ‚Cheri Cheri Lady‘ und ‚You’re My Heart, You’re My Soul‘ gab der 71-jährige DSDS-Chefjuror allerdings ausschließlich mit Sonnenbrille zum Besten. Warum? Bohlen hatte in der Nacht zuvor kaum schlafen können und schützte seine wie so oft ziemlich übermüdeten Augen vor dem grellen Scheinwerferlicht. „Ich bin dort um 23 Uhr von der Bühne runtergekommen, um 3 Uhr morgens schon wieder los zum Flughafen und ab nach Deutschland. Das strengt schon an – so fast ohne Schlaf, aber ehrlich: Ich gebe alles für meine Fans!“, berichtet er im Gespräch mit der ‚Bild-Zeitung‘.

Obwohl Bohlen sich auf der Bühne nichts anmerken lässt, macht sein Körper die Reisestrapazen nicht mehr ohne Meckern mit. „Da dreht sich auch der Magen ein bisschen, der Kreislauf spinnt, die Augen kriegt man kaum auf, jetzt hab ich ‘ne Sonnenbrille auf“, witzelt er im Interview. Seinen großen Idolen ergehe es laut Bohlen übrigens ähnlich: „Andere haben das ja auch: Lenny Kravitz, mein großes Vorbild, der läuft ja auch nur noch mit Sonnenbrille rum.“ Obwohl er am Ende des Konzerts wahrscheinlich vor allem froh war, wieder zurück in die Horizontale zu dürfen, betont Bohlen abschließend, wie sehr er seine Fans liebt: „Einige sind mir seit 40 Jahren treu und manche erst seit ein paar Jahren. Wer hat solche Fans? Ein Traum! Es ist so schön, und ich weiß gar nicht, wie ich ihnen allen danken soll.“