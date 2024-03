Neues Projekt Guy Ritchie führt Regie: Paramount+ kündigt „Ray Donovan“-Remake an

SpotOn News | 29.02.2024, 14:45 Uhr

Die beliebte Showtime-Serie "Ray Donovan" erhält ein Remake. Das Projekt übernehmen der Regisseur Guy Ritchie und Drehbuchautor Ronan Bennett. Der gefeierte Autor plauderte schon einige Details zur Serie aus.

Nach der Netflix-Serie "The Gentlemen": Guy Ritchie (55) arbeitet an einem Remake der Showtime-Serie "Ray Donovan". Der preisgekrönte Drehbuchautor Ronan Bennett (68) wird zehn Episoden für "The Donovans" schreiben, das berichtet "The Variety". Die Serie wird im Laufe des Jahres auf dem Streamingdienst "Paramount+" verfügbar sein.

Ronan Bennett will "massiven Nervenkitzel" für seine Zuschauer

"Wir werden eine Show abliefern, die den Zuschauern auf der ganzen Welt massiven Nervenkitzel, Unterhaltung und einen riesigen Adrenalinschub bietet", verrät der Autor. Er hat konkrete Pläne: "Gleichzeitig konzentriere ich mich voll und ganz darauf, echte Charaktere zu erforschen, körperlich und seelisch. Ich habe vor, Geschichten mit tiefer dramatischer Wirkung zu schreiben."

Darum geht es in dem Remake

In der offiziellen Beschreibung der Paramount-Serie heißt es: "Mit den mächtigsten Klienten in Europa werden in 'The Donovans' Familienvermögen und -ruf in Gefahr sein, seltsame Allianzen entstehen und Verrat an jeder Ecke stattfinden. Und obwohl die Familie heute vielleicht Londons elitärster Ausputzer ist, gibt es aufgrund der Art ihres Geschäfts keine Garantie dafür, was morgen auf dem Spiel steht."

Für Guy Ritchie ist die Serie das nächste große Projekt. Bis vor Kurzem arbeitete er an der achtteiligen Dramaserie "The Gentlemen", die am 7. März Premiere auf Netflix feiern wird. Der Kultregisseur setzte in der Netflix-Serie seinen eigenen gleichnamigen Kinofilm aus dem Jahr 2019 fort.