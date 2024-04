Queen of Pop ist unfassbar stolz Madonna schwärmt über die Kunstausstellung ihres Sohnes Rocco

Rocco Richie ist der Sohn von Pop-Queen Madonna und Kult-Regisseur Guy Richie. (the/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 15:27 Uhr

Die Queen of Pop feiert die künstlerischen Ambitionen ihres ältesten Sohnes: Auf Instagram zeigt Madonna stolz einen Familienausflug zur Kunstausstellung von Rocco Ritchie in Miami.

Stolze Mama: Madonna (65) hat am Donnerstag die aktuelle Kunstausstellung ihres Sohnes Rocco Ritchie (23) besucht. Hinterher hat sie es sich nicht nehmen lassen, die Werke auf ihrem Instagram-Account zu loben. Die Queen of Pop veröffentlichte dazu eine Reihe von Fotos, die sie zusammen mit ihren Adoptivkindern und natürlich dem Künstler selbst, ihrem leiblichen Sohn Rocco Ritchie, bei der Kunstausstellung im Miami Design District zeigen.

Madonna ist so stolz auf Sohn Rocco

Zu den Fotos schrieb Madonna: "Ich bin so froh, dass ich den Abend heute frei habe, um die neueste Gemäldesammlung meines Sohnes Rocco mit dem Titel 'Pack A Punch' zu genießen, die von Muay-Thai-Kämpfern inspiriert ist. Bin so stolz!"

Auf den Aufnahmen trägt Madonna einen schicken dreiteiligen Anzug in leuchtendem Grün samt weißem Hut mit breiter XXL-Krempe. Auf dem ersten Foto posiert sie stolz Arm in Arm mit Rocco, ihrem gemeinsamen Sohn mit Regisseur Guy Ritchie (55). Auf dem nächsten Foto ist sie mit ihren Adoptivkindern David Banda (18), den Zwillingsschwestern Stella und Estere (11) und Mercy (18) zu sehen. Beim Familientreffen in Miami fehlte lediglich ihre älteste Tochter Lourdes Leon (27).

Auf einem der Fotos aus Madonnas Bilder-Karussell ist im Hintergrund der Beschreibungstext zu Roccos Ausstellung zu sehen. Daraus geht hervor, dass der 23-Jährige berühmte Maler wie Francis Bacon (1909 – 1992), Lucian Freud (1922 – 2011) und Paula Rego (1935 – 2022) zu seinen künstlerischen Vorbildern zählt.

So erfolgreich ist Rocco Ritchie als Künstler

Rocco Ritchie arbeitet als Künstler und widmet sich vor allem der Malerei. Seit 2018 hatte er bereits drei Ausstellungen, berichtete die britische "Daily Mail". Er studierte demnach am Central Saint Martins College of Art and Design und der Royal Drawing School in London. Seine Arbeiten werden inzwischen angeblich für fünfstellige Beträge verkauft. Fotos von seiner Kunst zeigt der 23-Jährige auch immer wieder auf seinem Instagram-Profil, dem 70.000 Menschen folgen.

