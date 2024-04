Tom Cruise, Eva Longoria und Co. Victoria Beckham wurde 50: Diese Superstars kamen zu ihrer Mega-Party

Um 2:30 Uhr in der Nacht trug David Beckham seine Victoria nach Hause. (dr/spot)

SpotOn News | 21.04.2024, 08:46 Uhr

Victoria Beckham feierte von Samstag auf Sonntag eine rauschende Party zu ihrem 50. Geburtstag in London. Zu der edlen Feier erschienen natürlich auch zahlreiche Superstars. Außerdem gab es eine Reunion der Spice Girls...

Am 17. April feierte Victoria Beckham ihren 50. Geburtstag. Am Samstagabend folgte die Mega-Party für das ehemalige Spice Girl. Wie unter anderem "The Sun" berichtet, schmiss die Ehefrau des Ex-Fußballstars David Beckham (48) eine pompöse Feier in einem edlen Restaurant im Westen Londons. Den Berichten zufolge gaben die Beckhams für das Fest knapp 300.000 Euro aus und luden natürlich auch zahlreiche Promis ein. Unter anderem gaben sich ihre ehemaligen Spice-Girls-Kolleginnen Geri Horner (51), Mel B (48), Emma Bunton (48) und Melanie C (50) die Ehre, was die Feier gleichzeitig zu einer echten Reunion-Party machte.

Zu den weiteren Stars vor Ort zählten unter anderem Hollywood-Superstar Tom Cruise (61), Schauspielerin Eva Longoria (49) oder Sänger und J.Lo-Ex Marc Anthony (55). Ebenfalls auf der Gästeliste standen zudem Fußball-Star Gary Neville (49), Schauspielerin Salma Hayek (57), Regisseur Guy Ritchie (55), Starkoch Gordon Ramsay (57), Actionstar Jason Statham (56) und dessen Frau, das Model Rosie Huntington-Whiteley (37). Alle Gäste kamen in nobler Abendgarderobe. Wie Bilder beweisen, hüllte sich Tom Cruise zum Beispiel in einen klassischen schwarzen Smoking mit Fliege.

Auch die Beckhams, die natürlich in voller Familienstärke inklusive der Kinder Cruz (19), Romeo (21), Harper (12) und Brooklyn (25) anwesend waren, wählten edle Outfits. Das Geburtstagskind glänzte in einem durchsichtigen, grünen und bodenlangen Kleid mit Organza-Details sowie Diamantenschmuck. Trotz ihres gebrochenen Fußes trug sie weiße Stöckelschuhe und stützte sich beim Gehen auf Krücken. Schnappschüsse von ihrer Familie postete Beckham wenige Minuten vor der eigentlichen Party auf Instagram. Zu den Familienfotos aus ihrer Londoner Villa schrieb Beckham: "Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Freunden und meiner Familie zu feiern! Ich liebe euch alle so sehr."

Vier-Gänge-Menü und edle Weine

Insgesamt seien rund 40 Gäste in dem angemieteten Restaurant erschienen. Dem Artikel der "The Sun" zufolge ging es dort natürlich luxuriös zu. So seien teure Weine für bis zu 5.000 Euro die Flasche und edler Champagner angeboten worden. Ein Privatkoch habe sich um das leibliche Wohl gekümmert und servierte ein edles Vier-Gänge-Menü mit Austern, Wolfsbarsch und Steak. Victoria bekam demnach außerdem eine riesige Geburtstagstorte überreicht. Nach dem Essen hätten viele Gäste ausgiebig in die Nacht hinein getanzt und gefeiert. Wie zudem Bilder beweisen, nahm David Beckham seine Frau Victoria aufgrund ihrer Verletzung beim Verlassen der Party um rund 2:30 Uhr nachts kurzerhand Huckepack und trug sie zum wartenden Fahrzeug.

Ihren eigentlichen Ehrentag unter der Woche feierte Victoria Beckham nur in ihrem engsten Familienkreis. Laut eines Insiders sei sie mit ihren Liebsten nach Frankreich geflogen, um fernab von Journalisten und Fotografen in einem kleinen Restaurant an der französischen Mittelmeerküste ungestört zu essen. Es sei eine perfekte und intime Familienfeier gewesen.