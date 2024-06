Stars Gwyneth Paltrow: So wichtig ist Erholung

Gwyneth Paltrow in Court 2 March 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2024, 18:36 Uhr

Die Schauspielerin findet es wichtig, sich Pausen vom stressigen Arbeitsalltag zu gönnen.

Gwyneth Paltrow schwärmt von ihrem Mädels-Urlaub.

Die 51-jährige Schauspielerin schickt im Rahmen ihrer Lifestyle-Marke Goop regelmäßig Newsletter an ihre Fans. In der neuesten Ausgabe erzählt die Unternehmerin, wie gut es ihr tat, sich eine Auszeit vom stressigen Alltag zu nehmen.

„Letzten Monat hatte ich das Glück, mit einer Gruppe von Freundinnen ein paar Tage im Etéreo an der Riviera Maya zu verbringen. Ein großer Teil unserer kapitalistischen Kultur ist so strukturiert, dass wir ständig auf Hochtouren laufen müssen. Aber in Wahrheit haben wir es natürlich alle verdient, uns eine Auszeit zu nehmen, um uns auszuruhen und zu regenerieren“, schreibt die Oscar-Preisträgerin.

„Und ich denke, das ist besonders wichtig für Frauen, die mit Verantwortung überladen sind.“

Dabei sei es essenziell, sich inmitten „chaotischer Zeitpläne“ regelmäßige Auszeiten zu nehmen. „Deshalb unternehme ich einmal im Jahr unter der Woche eine solche Reise mit Freundinnen, die in ihrem Leben oder speziell in ihrem Arbeitsleben sehr viel Stress haben. Es ist so schön, mit einigen meiner Freundinnen, denen es genauso geht, zusammen zu sein“, verrät die ‚Iron Man‘-Darstellerin. „Und dieses Mal konnte ich sogar einige von ihnen davon überzeugen, ihr Handy einen ganzen Tag lang in ihrem Zimmer zu lassen.“