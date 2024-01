Stars Halle Bailey: Zum ersten Mal Mama geworden

Bang Showbiz | 07.01.2024, 12:07 Uhr

Halle Bailey hat einen kleinen Jungen zur Welt gebracht.

Die ‚Little Mermaid‘-Darstellerin hat bestätigt, dass sie und ihr Partner DDG ihr erstes Kind auf der Welt begrüßt haben. Es ist ein Sohn, den sie Halo getauft haben. Die 23-Jährige teilte die frohe Kunde, indem sie ein Foto von ihrer Hand, die die Finger ihres Babys hält, postete. Der Knirps trägt darauf ein goldenes Armband, auf dem sein Name eingraviert ist.

Halle betitelte ihren Instagram-Post mit den Worten: „Auch wenn wir schon ein paar Tage im neuen Jahr sind, war das Beste, was 2023 für mich hätte tun können, mir meinen Sohn zu bringen. Willkommen in der Welt, mein Halo. Die Welt will dich unbedingt kennenlernen.“ Weder Halle noch ihr 26-jähriger Freund hatten verraten, dass sie schwanger ist, obwohl es seit mehreren Monaten Gerüchte gab, dass sie ein Baby erwarten. Im November wehrte die ‚Color Purple‘-Darstellerin sich gegen einen Fan auf Snapchat, der ihre „Schwangerschaftsnase“ kommentierte. Sie teilte ein Video, in dem sie sagte: „Hör zu, wenn ich sehe, dass noch eine Person noch einmal etwas über meine Nase sagt, wird die Hölle los sein, dafür werde ich sorgen. Weißt du, warum? Weil ich schwarz bin. Ich liebe meine Nase. Was machst du dir Sorgen um meine Nase? Lass mich zum Teufel in Ruhe.“

Halle sagte zuvor, dass sie es „cool“ finde, jung und verliebt in DDG zu sein, dessen richtiger Name Darryl Dwayne Granberry Jr. ist. Auf die Frage nach ihrem Freund sagte sie: „Es gibt viele Dinge an DDG, die mich so glücklich machen. Ich denke, das wirklich Coole an der Liebe und am Jungsein ist, ist, dass man einfach leben und eine gute Zeit haben kann. Aber mein Privatleben ist etwas, das für mich heilig ist.“