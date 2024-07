Stars Halle Bailey: Ihr Baby muss immer bei ihr sein

Halle Bailey - May 2023 - Famous - The Little Mermaid UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin schwärmt von ihrem Leben als Neu-Mama.

Halle Bailey „kann nicht funktionieren“, wenn sie nicht weiß, dass ihr Baby in der Nähe ist.

Die ‚Arielle, die Meerjungfrau‘-Darstellerin und ihr Partner DDG wurden Ende 2023 Eltern eines Sohnes. Der kleine Halo ist der ganze Stolz des jungen Paars. Für Halle stand schnell fest, dass sie ihr Baby zu den Dreharbeiten für ihr neuestes Projekt mitnehmen würde. „Er hat jeden Tag mit mir gelebt. Denn ich kann nicht funktionieren, wenn ich nicht weiß, dass er in meiner Nähe ist. Er hat es dort [in Virginia] geliebt“, plaudert sie im Interview mit ‚Entertainment Tonight‘ aus.

Mittlerweile könnte sich die Schauspielerin ihr Leben gar nicht mehr ohne ihren kleinen Schatz vorstellen. Sie habe die ersten Monate nach der Geburt sehr genossen. „Es war so schön. Ich meine, ich war noch nie so verliebt in etwas oder jemanden in meinem Leben. Ich sehe ihn an und kann einfach nicht glauben, dass er mir gehört, ich bin einfach so dankbar“, schwärmt die 24-Jährige.

Die frischgebackenen Eltern zeigen das Gesicht ihres Sohnes nicht in den sozialen Medien, um seine Privatsphäre zu schützen. Aber Halle hat verraten, dass ihr Kleiner kürzlich einen aufregenden Meilenstein erreicht hat. „Oh mein Gott! Ich und sein Daddy lachen, weil seine Zähne herauskommen. Er hat zwei kleine Zähne an der Unterseite, die herausragen, und ich habe geweint, als ich das sah“, verrät sie.