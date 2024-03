Stars Halle Berry: Angst vor Herpesinfektion!

Halle Berry - December 2023 - Getty Images - Red Sea International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2024, 13:34 Uhr

Die 57-jährige Schauspielerin ging fälschlicherweise davon aus, sich mit Herpes angesteckt zu haben.

Halle Berry hielt die ersten Anzeichen ihrer Menopause für Herpes.

Die 57-jährige Schauspielerin war lange Zeit überzeugt davon, ohne größere Symptome durch die Wechseljahre zu kommen. Als sie im Alter von 54 Jahren in Van Hunt ihren Traummann kennenlernte, glaubte Halle deshalb zunächst, sich eine Geschlechtskrankheit zugezogen zu haben, als der Sex mit ihrem Partner zunehmend schmerzhafter wurde. Im Gespräch mit der US-amerikanischen First Lady Jill Biden für die Veranstaltung ‚A Day of Unreasonable Conversation‘ erzählte die Hollywoodikone über ihre Erfahrung: „Zunächst sagte mein Ego mir, dass ich das Ganze überspringe — ich bin abgesichert, ich bin gesund, ich habe es geschafft vom Insulin wegzukommen und meine Diabetes selbst zu managen seit ich 20 bin.“

Da sie beim Geschlechtsverkehr Schmerzen verspürte, sucht Halle letzten Endes einen Arzt auf, der bei ihr fälschlicherweise Herpes diagnostizierte. Nachdem Van und die ‚Bruised‘-Darstellerin einen negativen Test auf die Geschlechtskrankheit vorweisen konnten, wurde Halle klar, dass es sich bei ihren Symptomen um Trockenheit handelte, die mit den Anfängen der Wechseljahre, der sogenannten Perimenopause, einhergehen kann. „Ich realisierte erst später, dass der Schmerz ein Symptom der Perimenopause ist, aufgrund von Trockenheit“, erzählt sie weiter. „Mein Arzt hatte keine Ahnung und bereitete mich nicht darauf vor. Dadurch wurde mir klar, dass ich meine Plattform nutzen muss, ich muss alles an mir nutzen, um für andere Frauen Veränderungen herbeizuführen.“