Stars Halle Berry: Fotoshooting mit Haut und (Katzen-)Haaren

Halle Berry With Her Cats Boots And Coco - Instagram - Collected July 20th 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2024, 08:00 Uhr

Halle Berry zog sich aus und bedeckte ihre Brust mit zwei ihrer Katzen, um das 20-jährige Jubiläum ihres Films ‚Catwoman‘ zu feiern.

Die 57-jährige Schauspielerin sagte kürzlich, dass der einzige Vorteil der Hauptrolle in dem Superheldenfilm aus dem Jahr 2004 – der ein kommerzieller Misserfolg war und auch bei Kritikern schlecht ankam – darin bestand, dass sie sich von einem lebenslangen Hunde-Fan zu einer „Katzenliebhaberin“ entwickelt habe.

Berry postete eine Reihe von frechen Bildern von sich auf Instagram. Darauf ist sie nur mit einer schwarzen Augenmaske zu sehen, nackt bis auf schwarze Unterwäsche und zwei ihrer Katzen als Abdeckung für ihr Dekolleté. Dazu schrieb die Schauspielerin: „Und IMMER noch… Miau! Heute ist es 20 Jahre her, dass ich die Ehre hatte, diese ikonische Figur zum Leben zu erwecken. Sie wird mir immer am Herzen liegen und ich werde für immer Patience Phillips aka CATWOMAN sein!“

Halle bedankte sich auch bei einem Fan namens Jee dafür, dass er ihr geholfen habe, die beiden schwarzen Katzen auf den Fotos zu retten, und fügte hinzu: „Als diese schwarzen Schönheiten in meinem Garten auftauchten, um nach ihrer Mutter zu suchen, half uns Jee bei der Rettung. Für immer dankbar!“ Die Fans füllten den Kommentarbereich ihres Beitrags mit Lob und sagten, sie sehe „umwerfend“ aus. Halle spielte die sanftmütige Künstlerin Patience Philips in ‚Catwoman‘, der am 23. Juli 2004 in die Kinos kam und mit einem Budget von 100 Millionen Dollar nur 82,4 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielte.