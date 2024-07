Stars Mark Wahlberg: Schwärmt von der Leinwand-Romanze mit Halle Berry

Mark Wahlberg - Arthur The King > Special Screening - EPK BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2024, 10:00 Uhr

Mark Wahlberg schwärmt von seine Leinwand-Romanze mit Halle Berry in ihrem neuen Film als „die Fantasie eines jeden Mannes“.

Der 53-jährige Schauspieler, der mit seiner Frau Rhea Durham die Kinder Ella (20), Michael (18), Brendan (15) und die 14-jährige Grace hat, spielt neben Berry die Hauptrolle in dem Film ‚The Union‘. Darin bekommt sein Arbeitercharakter eine zweite Chance mit seiner Highschool-Liebe.

Wahlberg sagte Fox News Digital: „Halle, sie und ich kennen uns schon so lange, und dieser Film wird so großartig sein, weil es die Fantasie eines jeden Mannes ist, zu denken, dass er eine Chance mit Halle Berry bekommt… Sie waren eine Jugendliebe, und sie kommen wieder zusammen. Er hat im Grunde 25 Jahre darauf gewartet, dass sie zurückkommt, durch diese Tür zurück in sein Leben tritt, und es passiert, und es gibt nichts, was er nicht tun würde, um sich ihr zu beweisen, wenn er eine zweite Chance bekommt. Für mich war das die ganze Motivation der Figur: einfach alles zu tun, um es nicht wieder zu vermasseln.“

Der ‚Boogie Nights‘-Star gab zu, dass es immer „ein bisschen seltsam“ ist, eine Beziehung auf dem Bildschirm zu haben, aber er und seine Frau haben eine starke Ehe. „Ich denke, es ist sowieso ein bisschen seltsam, wenn man eine Romanze auf dem Bildschirm darstellt, es ist nicht normal, aber meine Frau weiß, dass sie mein Ein und Alles ist. Sie ist die außergewöhnlichste Frau der Welt.“

Mark freut sich außerdem auf seine kommende Rolle in ‚Flight Risk‘, in der er einen Piloten in der Wildnis spielt, der zum verrückten Hacker wird.