Vom 14. Januar bis 2. Februar Handball-WM 2025: Wo gibt es die Spiele der Deutschen zu sehen?

Die Handball-WM 2025 startet am 14. Januar. (wue/spot)

SpotOn News | 14.01.2025, 11:00 Uhr

Die deutsche Mannschaft hat bei der Handball-WM 2025 am Mittwoch ihr erstes Spiel. So sehen Fans die Partien der DHB-Auswahl und weitere Spiele ohne deutsche Beteiligung im TV oder per Stream.

Am 14. Januar beginnt die Handball-WM der Männer in Dänemark, Norwegen und Kroatien. 32 Teams kämpfen um den Einzug ins Finale am 2. Februar, darunter auch die Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB). Insgesamt werden 108 Spiele zu sehen sein, die Begegnungen mit deutscher Beteiligung auch im Free-TV.

Handball-WM 2025: Die Vorrundenspiele des DHB-Teams

Deutschland trifft in Gruppe A im dänischen Herning auf Polen, Tschechien und die Schweiz. Die Spiele strahlen das Erste und das ZDF im Wechsel ausgestrahlt. Daneben sind die Matches entsprechend in den Mediatheken der Sender streambar.

Ihr Auftaktspiel hat die deutsche Auswahl am 15. Januar gegen Polen. Das Erste überträgt ab 20:15 Uhr, Anwurf ist gegen 20:30 Uhr.

In seinem zweiten Match trifft das Team am 17. Januar auf die Schweiz. Ebenfalls ab 20:15 Uhr wird das Zweite übertragen. Auch hier erfolgt der Anwurf gegen 20:30 Uhr.

Die dritte Vorrundenbegegnung gegen Tschechien ist wieder im Ersten zu sehen. Am 19. Januar geht es mit der Übertragung bereits gegen 17:50 Uhr los, Anwurf ist um 18:00 Uhr.

Moderator Alexander Bommes (48) führt durch die Live-Übertragungen der ARD. Zu ihm gesellt sich als Experte Dominik Klein (41), Handball-Weltmeister von 2007. Florian Naß (56) fungiert als Reporter und erhält Unterstützung von Johannes Bitter (42), der 2007 ebenfalls Handball-Weltmeister wurde.

Im Zweiten übernimmt unterdessen Moderator Florian Zschiedrich (38), als Experte ist Ex-Handballer Sven-Sören Christophersen (39) am Start und kommentieren wird Martin Schneider (57). Am Spielfeldrand führen Johanna Rüdiger und Lars Ruthemann Interviews.

Handball-WM 2025: Wie geht es in der Hauptrunde weiter?

Sollten die Deutschen die Hauptrunde der Handball-WM 2025 erreichen, wird die ARD ebenfalls eine Partie zeigen und das ZDF zwei Matches. Auch die weiteren Begegnungen sind dann im Free-TV und in den Mediatheken zu sehen. Geht es für die DHB-Auswahl bis ins Viertelfinale, Halbfinale oder gar Finale, werden Zuschauerinnen und Zuschauer abermals hier einschalten können. Ein Viertelfinale am 29. Januar würde dann im Ersten ausgestrahlt werden, ein Halbfinale am 31. Januar im ZDF und das Finale am 2. Februar wieder im Ersten.

Weitere Spiele der Handball-WM 2025 im TV und Stream

Daneben soll es in der ARD-Mediathek und in der ZDF-Mediathek Zusammenfassungen sowie Highlights weiterer Spiele zu sehen geben. Der Sender Eurosport 1 – oder im Stream via Discovery+ – zeigt unterdessen bis zu 15 Spiele ohne deutsche Beteiligung im TV. Los geht es am 14. Januar ab 18:00 Uhr mit der Partie zwischen Frankreich und Katar. Welche Spiele aus der Hauptrunde ausgestrahlt werden, ist vom Verlauf des Turniers abhängig. Sollte das DHB-Team zuvor ausscheiden, werden hier beide Halbfinals sowie das Finale übertragen. Kommentieren werden Uwe Semrau und der ehemalige Handballprofi Pascal Hens (44).

Wer noch weitere Matches verfolgen möchte, kann über das Streamingangebot Sportdeuschland.tv reinschauen. Alle 108 Begegnungen werden dort live gezeigt. Ein Turnierpass mit Zugang zu allen Spielen kostet 15 Euro, ausgewählte Matches gibt es für jeweils fünf Euro.