Film Nicole Kidman plant Pause im Jahr 2025

Nicole Kidman - November 2024 - Famous - Spellbound New York City Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2025, 11:00 Uhr

Nicole Kidman hat vor, sich 2025 eine Auszeit zu nehmen.

Die Oscar-Preisträgerin hatte im Jahr 2024 einen besonders vollen Terminkalender und spielte in Filmen wie ‚Babygirl‘, ‚A Family Affair‘ und ‚Spellbound‘ mit. Jetzt hat Nicole aber verraten, dass sie in den kommenden Monaten eine Auszeit nehmen will.

Die 57-Jährige, die neben Gael García Bernal, Matthew Macfadyen und Jude Hill in dem neuen Mystery-Thriller ‚Holland‘ zu sehen ist, sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „2025 ist eigentlich nicht so verrückt.“ Im Gegensatz zu ihrem vollen Jahr 2024, sind ihre Projekte für 2025 überschaubar: „Dieses Jahr habe ich ‚Holland‘, ich habe ‚Nine Perfect Strangers‘ und dann bin ich für den Rest des Jahres weg“

Die gefeierte Schauspielerin war auch als Produzentin an ‚Holland‘ beteiligt, und Mimi Cave – die Regisseurin des Films – hat angemerkt, dass Nicole „eine echte Verfechterin des Drehbuchs und eine Verfechterin von mir“ war. Die Filmemacherin fügte hinzu: „Sie glaubt wirklich an Regisseure, und sobald es in meinen Händen oder in den Händen eines Regisseurs liegt, lässt sie dich machen.“