Stars Harald Glööckler: So viel kostet sein extravagantes Aussehen

Harald Glööckler - July 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2024, 16:03 Uhr

Der Modedesigner tritt ausnahmslos perfekt gestylt auf. Seine Looks lässt er sich dabei einiges kosten.

Laut Harald Glööckler kosten seine Looks so viel wie ein ganzes Haus.

Der schrille Modedesigner investiert nicht nur Unmengen an Geld in seine Kleider und Accessoires. Auch aus seinem Hang zu Beauty-Eingriffen macht Glööckler seit jeher kein Geheimnis. Dass für sein Aussehen deshalb regelmäßig große Summen den Besitzer wechseln, ist nicht überraschend. Gegenüber RTL verriet der 59-Jährige jetzt, dass sein Körper ihn bisher so viel gekostet habe wie ein ganzes Haus. „Entscheiden Sie selbst, ob Sie ein großes oder ein kleines bauen“, scherzt er im Interview geheimnisvoll.

Letztendlich gibt Glööckler aber doch noch eine genaue Summe preis. „Irgendwo bei 600.000 Euro“ liege sein aktuelles Aussehen demzufolge. Dabei handele es sich aber nicht nur um Eitelkeit, sondern vor allen Dingen um „Investitionen“ für seine Marke. Das viele Geld gebe der Fashion-Experte sowohl für Kleidung und Schmuck als auch für regelmäßige Schönheitsoperationen aus. „Man muss ja dann alles dazurechnen“, erklärt er weiter. Im RTL-Interview verriet Glööckler außerdem, dass er abseits des Glamours ein relativ einfaches Leben führe. Kochen, Lesen und Serien im Bett schauen gehören demnach zu seinen liebsten Freizeitbeschäftigungen.