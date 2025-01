Sie mussten neun Jahre kämpfen Harald und Sonja von Norwegen: Ihre verbotene Liebe kommt ins TV

Mussten lange für ihre Liebe kämpfen: Sonja und Harald von Norwegen. (hub/spot)

SpotOn News | 27.01.2025, 13:18 Uhr

Über die Liebesgeschichte von Harald und Sonja von Norwegen gibt es demnächst eine TV-Serie. Kein Wunder: Das heutige Königspaar kämpfte fast ein Jahrzehnt für seine Beziehung.

Die verbotene Liebe von Harald V. (87) und Sonja (87) von Norwegen gibt es bald im TV zu sehen. Amazon Prime Video Norwegen hat mit einem Trailer die Serie "Harald & Sonja" angekündigt. Der Starttermin ist demnach der 14. Februar und damit der Valentinstag.

Tatsächlich musste der damalige norwegische Kronprinz neun Jahre um seine Liebe kämpfen, nachdem er sich 1959 in ein bürgerliches Mädchen verliebte: die Studentin Sonja Haraldsen. Die zwei sollen sich bei einem Abendessen kennengelernt haben. Für beide war es Liebe auf den ersten Blick, wie sie Jahre später dem norwegischen Sender NRK verrieten. Doch Haralds Vater, König Olav V. (1903-1991), sprach sich gegen die Verbindung aus. Er bestand darauf, dass der Thronfolger eine Frau von royaler Abstammung heiraten müsse. Sonja, Tochter eines Textilkaufmanns, kam für ihn nicht in Frage.

Harald und Sonja sollen sich in den folgenden Jahren mehrmals getrennt haben, fanden aber immer wieder zueinander. 1965 stellte Harald seinen Vater angeblich schließlich vor die Wahl: Entweder er darf Sonja heiraten oder er würde für immer Single bleiben.

Happy End nach neun Jahren

Erst 1968 lenkte König Olav ein. Am 29. August läuteten für Harald und Sonja in Oslo endlich die Hochzeitsglocken. In einer emotionalen Geste führte der König seine neue Schwiegertochter zum Altar, da Sonjas eigener Vater bereits verstorben war.

In der neuen Serie "Harald & Sonja" verkörpern Gina Bernhoft Gørvell und Sindre Strand Offerdal das Liebespaar. "Die Geschichte hat alle Zutaten, um international Zuschauer zu begeistern, die einzigartige und echte Liebesgeschichten mögen", hieß es von den Produzenten vorab.

Ob die norwegische Serie ähnlich erfolgreich wird wie andere Royal-TV-Shows? Die Netflix-Serie "The Crown" zeichnete bereits das Leben der britischen Königin Elizabeth II. (1926-2022) nach – mit einem Mix aus wahren Begebenheiten und fiktionalen Elementen sorgte "The Crown" für viel Begeisterung, aber auch für einige Kontroversen. Die Kennenlerngeschichte des niederländischen Königspaars Willem-Alexander (57) und Máxima (53) war in "Máxima" ebenfalls schon im TV zu sehen. Auch über die ehemalige dänische Königin Margrethe II. (84) soll angeblich eine fiktionale TV-Show geplant sein.