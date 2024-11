Live-Sendungen auf zahlreichen Kanälen Harris oder Trump? Die US-Wahl 2024 im deutschen TV verfolgen

ARD und ZDF berichten ebenso wie die großen Privatsender live über die US-Wahl 2024. (lau/spot)

SpotOn News | 04.11.2024, 14:00 Uhr

Wer wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten? Auch deutsche TV-Zuschauer können die US-Wahl live im TV verfolgen. Zahlreiche Sender bieten eine Live-Berichterstattung an.

Am 5. November stimmen die US-Amerikaner über ihren nächsten Präsidenten oder ihre nächste Präsidentin ab. Zur Wahl stehen Ex-Präsident Donald Trump (78) und US-Vizepräsidentin Kamala Harris (60). Auch in Deutschland besteht großes Interesse an der richtungsweisenden Abstimmung in den Vereinigten Staaten. Gleich eine ganze Reihe von deutschen TV-Sendern übertragen in der Nacht vom 5. auf den 6. November die Präsidentschaftswahl live.

Video News

Diese TV-Sender übertragen in der Wahlnacht live

So zeigt etwa das Erste ab 1:00 Uhr nachts in den frühen Morgenstunden des 6. November die Live-Sendung "Harris gegen Trump: US-Wahl live". Jörg Schönenborn (60) berichtet hier über Ergebnisse aus den einzelnen Bundesstaaten. Anna Planken (44) und Sven Lorig (53) moderieren und blicken auf aktuelle Entwicklungen.

Das ZDF hat in der Wahlnacht ab 0:30 Uhr die Sendung "Die Nacht der Entscheidung" im Angebot. Shakuntala Banerjee (51) und Stefan Leifert (47) moderieren. Aus Washington melden sich Elmar Theveßen (57) und Antje Pieper (55), Claus Kleber (69) und Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim (37) sind zudem im Studio in Berlin zu Gast.

RTL zeigt ab 1 Uhr "LIVE: Kampf ums Weiße Haus". Roberta Bieling (49) und Christopher Wittich (41) führen durch die Sendung. Der ehemalige "RTL Aktuell"-Moderator Peter Kloeppel (66) ist als Experte mit dabei.

In Sat.1 und auf ProSieben läuft ab 0 Uhr die Sondersendung "newstime Spezial – Kampf ums Weiße Haus". Hier führen Claudia von Brauchitsch (50) und Angela van Brakel (38) durch das Programm.

Auch auf den bekannten Newssendern kann die Wahlnacht in den USA verfolgt werden. Phoenix zeigt ab 0:45 Uhr "phoenix vor Ort", n-tv ab 1 Uhr die RTL-Sendung "LIVE: Kampf ums Weiße Haus", Welt ab 1 Uhr "US-Wahl Spezial LIVE: Trump vs. Harris – Das Duell".

Livestreams zur US-Wahl

In den ARD- und ZDF-Mediatheken sowie im Livestream von Phoenix können die Sondersendungen ebenfalls gestreamt werden. Auch die Streamingdienste der Privatsender wie RTL+ oder Joyn bieten die TV-Sendungen an – teilweise ist hier eine Anmeldung nötig oder aber es muss ein Abo abgeschlossen werden.

Sondersendungen vor und nach der Wahlnacht

Daneben wird die Präsidentschaftswahl auch mit Talkrunden, Dokumentationen und Sondersendungen begleitet.

So zeigt etwa das Erste schon am Montagabend (4. November) um 20:15 Uhr "Wirklich nochmal Trump, Amerika?", einen Film von Ingo Zamperoni (50) und Birgit Wärnke, in dem der beliebte "Tagesthemen"-Moderator die USA vor der Wahl bereist.

Am Abend des Wahltags moderiert Zamperoni um 22:15 Uhr die "Tagesthemen" live aus der US-Hauptstadt Washington, D.C. Im Anschluss diskutiert Sandra Maischberger (58) ab 22:50 Uhr mit Gästen in einer verlängerten Ausgabe über die aktuellen Entwicklungen in den USA, bevor die Wahlsendung "Harris gegen Trump: US-Wahl live" beginnt.

Die Live-Sendung aus der Wahlnacht leitet dann direkt über ins "ARD-Morgenmagazin", das ab 5:30 Uhr ebenfalls mit einer verlängerten Ausgabe bis 10:00 Uhr über die US-Wahl berichtet. Am Abend folgt dann, wie gewohnt um 20:15 Uhr, "Brennpunkt: Amerika hat gewählt".

Im ZDF gibt es hingegen am Abend des 5. November um 20:15 Uhr "ZDF spezial – Amerika wählt – Harris oder Trump?" zu sehen. Antje Pieper moderiert. Um 21 Uhr folgt die Dokumentation "Harris gegen Trump – Amerika hat die Wahl" von Michael Kirk. Am Mittwochabend (6. November) blickt dann ab 19:25 Uhr "ZDF spezial – Amerika hat gewählt" auf die Ergebnisse der Wahl. Später am Abend läuft ab 22:15 Uhr "Auslandsjournal spezial: Die Welt blickt auf Amerika".

Bei RTL läuft ab 0:35 Uhr schon vor der eigentlichen Live-Sendung zur Wahl "RTL Nachtjournal Spezial: Countdown zur US-Wahl".