"Der Preis ist heiß"-Star Harry Wijnvoord wird 75: Was macht der Kult-Moderator heute?

Harry Wijnvoord feiert Geburtstag. (eyn/spot)

SpotOn News | 12.05.2024, 08:31 Uhr

Harry Wijnvoord wurde durch die Moderation der Sendung "Der Preis ist heiß" deutschlandweit bekannt. Die letzte Show des Originals flimmerte bereits 1997 über die Bildschirme. Am heutigen 12. Mai feiert der Niederländer seinen 75. Geburtstag. Das macht er heute...

Harry Wijnvoord (75) und seine Sendung sind Kult in Deutschland: Von 1989 bis 1997 moderierte der Niederländer die Spielshow "Der Preis ist heiß" bei RTL. Insgesamt 1.873 Mal stand er mit seinem Sidekick Walter Freiwald (1954-2019) in der Sendung vor der Kamera, bei der Preise geraten werden mussten. Nach der Absetzung der Show war Wijnvoord, der am heutigen 12. Mai seinen 75. Geburtstag feiert, auch weiterhin im Fernsehen tätig.

Zufällige Entdeckung

Zum Fernsehen kam Harry Wijnvoord nur zufällig. Nach einer Ausbildung als Gehilfe für Wirtschafts- und Steuerberater arbeitete er in der Reisebranche – und begleitete Ende der 80er-Jahre eine Gruppe von Medienleuten bei einem Trip nach Hollywood. Unter den Reisenden war auch Jochen Filser, der damalige Chef der Sendergruppe RTL, der ihn spontan für "Der Preis ist heiß" verpflichtete. Die Show machte den gebürtigen Niederländer schlagartig zum Star.

Nach dem Ende der Show blieb Wijnvoord dem Fernsehen treu. An die Erfolge von "Der Preis ist heiß" konnte er jedoch nicht mehr anknüpfen. Er moderierte unter anderem "Stars gegen Stars" sowie die Kochsendung "Der Reis ist heiß" und war ein präsentes Gesicht im Teleshopping. 2015 kehrte er zu seinen Wurzeln als Reiseleiter zurück und begibt sich für "sonnenklar.tv" seitdem regelmäßig in ferne Länder.

Laut seiner Website hat der Moderator bei 2.934 Fernsehsendungen und 1.789 Radioshows mitgewirkt. "Ich war ja 30 Jahre aktiv im Fernsehen, auch in vielen anderen Sendungen. So lange einen Beruf auszuüben, den man liebt, ist ein Wahnsinnsgeschenk", schwärmte er 2019 im Interview mit dem "Spiegel".

Das Dschungelcamp rettete sein Leben

2004 nahm Harry Wijnvoord an der zweiten Staffel des RTL-Dschungelcamps teil. Die Krone konnte er sich nicht holen, sondern stieg nach elf Tagen im australischen Busch freiwillig aus. Trotzdem änderte die Realityshow alles. Bei einer Routineuntersuchung wurde Diabetes entdeckt. "Ich wusste nicht, dass ich Diabetiker und dass ich Bluthochdruckler bin. […] Das Dschungelcamp hat im Prinzip mein Leben gerettet", berichtete er in der ARD-Sendung "Leichter Leben". Heute kann der 75-Jährige gut mit der Krankheit leben und setzt sich für die Früherkennung ein. Im November 2020 wurde er in den Vorstand der Deutschen Diabeteshilfe gewählt.

Seit seiner Diagnose legt der Hobbykoch viel Wert auf gesunde Ernährung und ist sportlich aktiv. Er ist leidenschaftlicher Golfer und nimmt immer wieder an Charity-Turnieren teil. "Meine Ärztin ist begeistert und es tut meinen Blutwerten sehr gut", sagte er dem Golfer-Portal "Golf Post". Der Sport gebe seinem Alltag Struktur. Außerdem liebt Wijnvoord das Angeln und unternimmt Reisen mit seinem Wohnmobil. Eine besondere Erfahrung machte er 2016, als er sich in der Show "Old Guys on Tour" bei Tele 5 zusammen mit den Showmastern Frederic Meisner (70), Jörg Draeger (78), Björn-Hergen Schimpf (80) und Reiseleiter Karl Dall (1941-2020) auf Pilgerreise auf den Jakobsweg begab.

2023 machte Harry Wijnvoord seine Gesundheit dennoch zu schaffen. Nach Sprachaussetzern kam er ins Krankenhaus. "Aufgrund meines Zuckers hatten sich die Nieren zum Großteil verabschiedet. Das hatte sich auf mein Sprachzentrum ausgewirkt", erklärte er der Zeitschrift "Das Neue Blatt". Es habe kurzzeitig Lebensgefahr bestanden. "Es hat sich alles wieder eingespielt. Die Werte sind so gut, dass ich auch keine Medikamente mehr nehmen muss", gab Wijnvoord im Mai 2023 Entwarnung.

Traumhochzeit 2021

Privat hat Harry Wijnvoord im Alter noch mal sein Glück gefunden. Seit 2021 ist er in zweiter Ehe mit Iris Dahlke (57) verheiratet, die er drei Jahre zuvor beim Karneval in Köln kennengelernt hatte. "Ich war sofort verliebt in meine Frau. Ich war total hin und weg", schwärmte er gegenüber "Das Neue Blatt". Ihre Traumhochzeit feierten sie 2022 drei Tage lang auf einem Kreuzfahrtschiff auf dem Rhein. Die Feierlichkeiten ließ das Paar im Rahmen der Sendung "Promis im Urlaubsparadies" live von "sonnenklar.tv" begleiten. Heute leben die Eheleute zusammen in einer umgebauten Dorfschule in Senden im Münsterland.

Aus seiner ersten Ehe, die 1998 geschieden wurde, hat Harry Wijnvoord einen 1977 geborenen Sohn.

TV-Comeback mit "Der Preis ist heiß"

Im Mai 2022 hieß es dann tatsächlich noch mal "Der Preis ist heiß" für Harry Wijnvoord. Seine Kult-Show feierte ein Comeback in der Primetime bei RTL. Den verstorbenen Walter Freiwald ersetzte Thorsten Schorn (48). 2,84 Millionen Zuschauer konnten die beiden vor den Fernseher locken. Der Erfolg wurde allerdings nicht gehalten und nach acht Folgen war ein Jahr später vorerst Schluss. Eine letzte Folge der Neuauflage mit Wijnvoord und Schorn wird am 23. Mai um 20:15 Uhr bei RTLzwei gesendet.

Für die Zukunft hätte das Geburtstagskind genaue Vorstellungen von einem neuen Format. "Das habe ich mir schon vor Jahren überlegt: Nach 'Der Preis ist heiß' und 'Der Reis ist heiß' bleibt mir nur noch eine Seniorensendung – 'Der Greis ist heiß'. Alles für Über-55-Jährige, Reisen, Sex und Glücklichsein im Alter, samt Datingportal. Das würde ich gern machen", scherzte er im Interview mit dem "Spiegel".